「來吧! 騎車趣 Let’s go」2023國家風景區自行車旅遊行銷主題館

「2023年台北國際自行車展」於3月22日至25日在台北南港展覽館登場，今年交通部觀光局請花東縱谷國家風景管理處攜手其他12個風景區管理處及KOM(King of Mountain台灣登山王)活動，以推廣台灣自行車旅遊為主題參展，在台北南港展覽館一館打造【來吧! 騎車趣 Let’s go】國家風景區自行車旅遊行銷主題館 ，讓現場民眾身歷其境，感受騎車出遊的樂趣。

(22)日現場開幕活動貴賓包含了交通部陳進生參事(兼自行車路網建設計畫督導小組執行長)、觀光局林佩君主任秘書、交通部公路總局李忠璋副總工程司、中華民國自行車騎士協會盧瑞山理事長、何麗卿秘書長、香港商富吉多有限公司台灣分公司王聖方總經理及各風景區管理處處長蒞臨參與，一同推薦。

觀光局林佩君主任秘書Rouvy騎乘體驗。

交通部陳進生參事致詞時特別提到，今年因應淨零碳排的國際趨勢變化，台北國際自行車展以「永續」為主軸，所規劃的展示及週邊活動，涵蓋自行車供應鏈、製造、品牌，到實際騎行旅遊服務等產業範疇。尤其是在最終端的騎行旅遊服務推展，更是交通部近年整合推動全台自行車路線，並致力提昇自行車旅遊品質的重要政策目標。

因此，交通部更自2020-2025年推動為期五年、投入28億元的「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，現在已經進入第三個年頭，硬體部分在2021年完成了16條多元路線，2022年與地方政府攜手完成13條斷鏈的串聯，另外在軟體方面，交通部觀光局在疫情期間仍然致力於國內及國際的自行車旅遊行銷推廣。未來交通部亦將整合自行車旅遊網、自行車單一入口網，方便想要騎車遊台灣的遊客，只要使用行動裝置就可以取得相關整合資訊服務。同時，預告今年6月會有一場自行車盛事，邀請大家共襄盛舉。

國家風景區自行車旅遊行銷主題館啟動儀式蒞臨貴賓合影。

本次展館結合智能科技設置三大互動體驗區，吸引不少國內外廠商及民眾湧入參觀及體驗，包含「跑跑自行車」，民眾可在現場挑戰交通部觀光局及KOM於自行車虛擬平台Rouvy所上架8支自行車路線，隨著自行車道的坡度變化改變速度快慢及力度，體驗身歷其境的感覺，亦可在「VR體驗區」，欣賞愛相隨、勇者之路、漫遊篇等3支VR360度影片，一窺台灣自行車道的360度全景美麗風光，視野不再受限。此外，亦搭配13個國家風景區管理處及KOM自行車路線沿途景緻架設AR拍照互動區，供民眾拍照留下美好回憶。

四天展期除分別安排與民眾互動的舞台活動外，擁有超高人氣自行車KOL-Linda亦於開幕當天現身展館內直播與民眾一同進行體驗及互動拍照，更將於展期最後一天(3月25日)上午10時，邀請台東在地自行車旅遊達人-阿度蒞臨現場，屆時會以生動活潑方式與現場民眾互動分享遊遍全台自行車路線之感受及自身推動自行車旅遊之經驗。另外，各國家風景區管理處及KOM，為加強推廣多元自行車旅遊路線，除現場推廣活動帶來沿途自行車食、宿、遊、購、行等精彩旅遊路線外，更於展攤上推出多項促銷及集客活動，並搭配展館內精彩好禮抽獎等活動，吸引國內外廠商及民眾前來參觀，深度了解全台多元路線。

「開車太快、走路太慢」騎乘自行車代表著一種新的生活型態及旅遊方式，它兼具健康、觀光、休閒旅遊自然、生態與環境、節能減碳等好處，本次國家風景區自行車旅遊行銷主題館，搭配全台各地團隊所推出的自行車深度導覽遊程，讓旅行有了不一樣的選擇。

udn討論區