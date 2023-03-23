行政院宣布發放青春動滋券 16至22歲最快6月可領500元

行政院在今天舉行院會，體育署署長鄭世忠也列席報告「青春動滋券專案」，會後記者會上也由行政院代理發言人羅秉成宣布，將針對16至22歲青年發放500元青春動滋券，可用於做運動、看比賽，預計將會有165萬青年及近3000家運動產業業者受惠。

行政院代理發言人羅秉成今天在行政院院會後記者會轉達院長裁示事項指出，過去在疫情期間，政府兩次推出動滋券，鼓勵民眾從事運動看比賽，振興運動產業，兩次結果帶來57億多元效益，以及33億多元外溢效果，為延續動滋券推動成效，教育部今天在提出青春動滋券規劃案，培養青年族群建立規律運動以及欣賞賽事習慣，創造運動消費的正向循環，持續促進運動產業活絡。

羅秉成指出，本案將針對16到22歲青年發放500元青春動滋券，可以用來做運動、看比賽，預計將有165萬年輕朋友，以及近3000家運動產業業者受惠，後續請教育部積極辦理招商作業，擴增動滋券合作業者，希望今年6月青年能領券消費，帶動更多消費擴大專案效益。

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