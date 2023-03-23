卡巴迪／孟加拉盃摘銀 中華隊首度搶進世界盃
在孟加拉首都達卡舉行的孟加拉盃卡巴迪賽傳回捷報，台灣男子代表隊一路過關斬將闖進決賽，最後以28比42惜敗地主銀恨居次，不過仍提前取得明年世界盃參賽權，寫下隊史第1次。
2023孟加拉盃卡巴迪賽今年共有12支隊伍與會，參賽隊伍遍及歐、美、亞、非，是卡巴迪世界總會認定的世界盃資格賽，比賽分成A、B兩組循環，取分組戰績最佳的兩隊晉級4強交叉對決。
首度派隊參賽的台灣，這次與印尼、肯亞、斯里蘭卡、泰國、馬來西亞分在B組，台灣隊在小組賽取得4勝1負，以分組冠軍之姿晉級4強，接著再以52比44淘汰上屆銅牌得主伊拉克，闖進壓軸決賽。
決賽台灣隊遭遇尋求3連霸的地主孟加拉，台灣隊使出渾身解數，最終仍以28比42不敵對手，僅獲亞軍，不過仍順利摘下明年世界盃的參賽門票。
中華民國卡巴迪運動協會理事長黃忠仁表示，孟加拉盃雖屬邀請賽性質，不過這場比賽被視為明年世界盃的資格賽，而台灣隊挺進冠軍賽後提前確定將可參加明年世界盃，「這也是台灣卡巴迪的第1次。」
目前仍在爭取杭州亞運參賽門票的台灣男子卡巴迪代表隊，在拿下孟加拉盃亞軍後，大有機會得取得亞運參賽入場券，值得一提的是，上屆雅加達－巨港亞運，台灣女子卡巴迪代表隊躋身4強，最後也拿下隊史首面亞運銅牌。
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