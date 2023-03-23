瑞士羽賽／周天成對戰王子維11連勝 林俊易強碰安賽龍

BWF超級300系列的瑞士公開賽，今天凌晨登場的男單首輪我國一、二哥周天成與王子維，上演兩人在BWF系列賽的生涯第11度對決，其中拉出對戰10連勝的周天成這次也未給王子維任何機會，最終以22：20、21：16將雙方對戰紀錄維持在完美的11勝0敗戰績。

目前世界排名第6名的周天成與第24名的王子維，上一站全英公開賽雙雙在首輪止步後，本周的瑞士公開賽更是在首輪就碰頭，而這也是兩人從2012年的越南公開賽至今，生涯第11度在BWF系列賽碰頭，而前10次都由周天成拿下勝利。

不過雙方最近兩度交手，王子維都與周天成纏鬥3局才敗下陣來，而兩人今天在瑞士公開賽交鋒首局依舊打得相當拉鋸，在一路互換領先下雙方打到20：20平手後，周天成才頂住壓力連拿2分，以22：20先下一城。

第二局王子維開賽後一度取得10：3大幅領先，不過局中周天成隨即展開反撲，靠著一波7：0的攻勢逆轉戰局，最終僅花45分鐘就以21：16成功關門，下一輪將碰上我國另一名好手戚又仁。

至於我國另一名男單好手「左手重炮」林俊易，目前世界排名第30名的他，將在16強賽遭遇世界球王安賽龍，這也是雙方生涯的首度交手，賽事預計在明天凌晨1點登場。

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