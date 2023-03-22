拳擊／女子拳擊世錦賽 黃筱雯挺進4強

中央社／ 台北22日電

台灣拳擊選手黃筱雯今天在世界女子拳擊錦標賽54公斤級8強賽，以5比0擊敗法國選手曼西尼，收下生涯第2張世錦賽4強門票，確定至少銅牌起跳。

2023年世界女子拳擊錦標賽在印度首都新德里舉行，林郁婷稍早率先前進4強，距離女子57公斤級2連霸又更進一步，而蘇靜雯則止步女子63公斤級8強，但已締造個人生涯世錦賽最佳成績。

黃筱雯曾在2019年世錦賽摘金，收下生涯首面世錦賽獎牌，東京奧運則拿下銅牌，去年世錦賽在32強止步後，今年在參加世錦賽前，曾赴美國舊金山移地訓練，並在世錦賽前2戰就看到成效，均是以實力懸殊停止比賽（RSC）拿下勝利。

黃筱雯今天女子54公斤級8強賽出戰法國選手曼西尼（Delphine Mancini），雙方首回合大多在試探對手拳路。

由於身高176公分黃筱雯高出對手近1顆頭，第2回合起，在速度占據優勢與充分掌控距離的情況下，黃筱雯逐漸掌控比賽節奏，最終就以5比0獲勝，晉級4強，也確定台灣在本屆世錦賽至少會有2面獎牌。

教練劉宗泰接受中央社訪問時表示，今天對手為法國職業拳擊好手，這次特地來參加世錦賽，就是為了巴黎奧運做準備，未來可能成為黃筱雯勁敵之一，因此未來黃筱雯也將持續強化自身優勢，例如前進速度攻擊。

世錦賽 黃筱雯 林郁婷

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