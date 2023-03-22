亞運／中華奧會派參訪團 讓教練事先了解場地

中央社／ 中國杭州22日電
中華奧會副主席蔡家福是杭州亞運中華代表團總領隊，亞運前率考察團先訪杭州。圖／中華奧會提供
中華奧會副主席蔡家福是杭州亞運中華代表團總領隊，亞運前率考察團先訪杭州。圖／中華奧會提供

中華奧會為了9月的杭州亞運進行考察，今天參訪位於紹興的棒壘球場及攀岩場，亞運代表團總領隊蔡家福表示，這次考察可以讓教練們了解場地，對訓練會非常有幫助。

杭州亞運經過1年延期，即將於今年9月登場，為了事先熟悉場地特徵，中華奧會亞運考察團在3月21日至27日特地赴中國杭州。考察團今天參訪了紹興棒壘球場以及紹興柯橋羊山攀岩中心。

針對考察團今日行程，中華奧會副主席暨杭州亞運代表團總領隊蔡家福表示，「我們是疫情過後到杭州陣容最龐大的考察團，今天第一天除了棒壘球場，還有攀岩場地，應該是最現代化、跟大自然結合最美的場館。」

對於這趟考察的目的，蔡家福表示，最重要是讓重點項目的教練來到現場參訪，可以充分了解場地和設施，「我相信參訪以後對訓練和比賽準備會有相當大的幫助，好好努力，我相信就可以得到好成績。」

攀岩中心位於紹興的羊山石風景名勝區內，比賽場地後方就是著名的羊山石城，觀眾座位共有2100個，設計源自於江南水鄉符號「蠶繭」，並融合輕紡紡織物的飄逸質感。攀岩場共有3面牆，另外室內還有訓練用場地，在這裡會產生6面金牌。

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