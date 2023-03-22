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跆拳道／超重失格事件波及教練 羅嘉翎吐露自責心情

中央社／ 台北22日電
羅嘉翎臉書
羅嘉翎臉書

東奧跆拳道銅牌女將羅嘉翎先前過磅超重0.1公斤被判失格，未能參加美國公開賽，引發軒然大波，教練也受波及，她今天在臉書發文說，教練為保護她，承受不少委屈，讓她很自責。

羅嘉翎3月初原訂參加美國公開賽女子57公斤級賽事，因過磅超重0.1公斤，被判失格，教練劉聰達第一時間在臉書發文，表達自己也有責任，返台後會提出檢討報告，但文中提到「嘉翎的心存僥倖，沒有再多降一點」，引發熱議。

羅嘉翎今天在臉書發文再度提及先前美國公開賽超重失格事件，她表示，當下內心真的很對不起教練及團隊，且情緒一時也沒辦法冷卻下來。

羅嘉翎回憶起當天事發後教練召集大家，提醒還有賽事要比，「勇於去面對我們所犯的錯，但沒時間讓我們停下來懊悔，要趕快振作起來備戰，不能影響到接下來的比賽」。

羅嘉翎透露，教練說完話後抱抱她並說，「教練還扛得住，天大的事有教練在」。她強調，從以前到現在教練都是這樣跟她說，「只要好好做該做的事，專心在訓練及比賽上，其他的事情都交給教練就好」。

羅嘉翎表示，這次教練又站在前面保護她，而教練和他的家人承擔很多委屈。她認為這次是自己沒做好該做的事，「造成教練和團隊還有所有被波及到的人的困擾，就是我最自責的地方」。

羅嘉翎指出，這次警惕也讓大家學習很多，教練也跟她們一起檢討，「接下來團隊的分工要更明確，選手身體狀況的回報也要更明確，對於欠缺的資源努力去爭取，也希望我們得到的教訓，能為未來跆拳道團隊帶來寶貴的經驗」。

羅嘉翎在美國公開賽後，一連在荷蘭公開賽、比利時公開賽都有所斬獲，共進帳1銀1銅，近日返台調整，備戰3月底、4月初的中國無錫大滿貫賽，接下來將與個人營養師持續配合，為之後重要的世錦賽、世大運、亞運、奧運做準備。

羅嘉翎 美國公開賽 跆拳道

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