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田徑／南投國際8國撐竿跳賽 泰國鳥人稱王、美國女選手封后

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投國際暨全國中上學校撐竿跳高賽，國際女子組由美國選手Jill Marois（左3）封后。圖／南投縣政府提供
南投國際暨全國中上學校撐竿跳高賽，國際女子組由美國選手Jill Marois（左3）封后。圖／南投縣政府提供

南投國際暨全國中上學校撐竿跳高比賽今在草屯商工舉行，今年有美、日、韓、菲、泰、馬、香港、中華等8國，以及全台31所學校參賽，國際男、女子組分別由泰國Patsapong Amsamang以5米40奪冠、美國Jill Marois以4米10封后。

縣府指出，草屯商工可說是撐竿跳選手的搖籃，多次承辦重要比賽，幾乎每年都有世界及頂尖選手參賽，但近年受疫情影響，睽違3年了才又再次舉辦國際撐竿跳比賽，除了國內各級學校選手，更有8個國家的好手齊聚較勁，極具指標性。

而今年的「南投國際暨全國中上學校撐竿跳高比賽」賽程分2天進行，今天開幕後，由國際男子組、國際女子組、國中男子組和國中女子組率先登場，縣長許淑華主持開幕儀式，也為選手加油打氣，期盼中華隊選手能獲得佳績。

但中華隊今日整體表現不佳，不敵外國兵團，國際男子組由泰國選手Patsapong Amsamang以5米40奪冠，同為泰國的Kasinpob Chomcha第一跳通過5米20拿拿下第二名，美國Carson Waters和日本Shingo Sawa第二跳過5米20並列第三。

國際女子組，美國選手Jill Marois以4米10的成績封后，馬來西亞的Nor Sarah binti Adi以4米獲得第二名，日本Mayu Nasu與泰國Chonthicha KHABUT以3米90成績並列第三名。泰國隊、美國隊在男、女子組均有斬獲，表現最為亮眼。

中華民國田徑協會副理事長翟學電說，明天賽程還有公開男、女子組及高中男、女子組比賽，而撐竿跳項目，選手需要具備高超技術，近年台灣水準持續進步，除了社會組，國高中選手也不斷增加，盼未來有更多優秀的選手出國為國爭光。

南投國際暨全國中上學校撐竿跳高賽，國際男子組由泰國選手Patsapong Amsamang（左3）奪冠。圖／南投縣政府提供
南投國際暨全國中上學校撐竿跳高賽，國際男子組由泰國選手Patsapong Amsamang（左3）奪冠。圖／南投縣政府提供
美國選手Jill Marois今天表現亮眼，成功在南投國際暨全國中上學校撐竿跳高賽封后。圖／讀者提供
美國選手Jill Marois今天表現亮眼，成功在南投國際暨全國中上學校撐竿跳高賽封后。圖／讀者提供

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