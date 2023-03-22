亞運／現代化結合名勝 攀岩中心藏在風景區

因疫情延期一年的杭州亞運將於9月23日開幕，亞運和亞帕運總共56座競賽場館已全數竣工，其中紹興棒壘球體育文化中心和紹興柯橋羊山攀岩中心都是全新落成，中華奧會組成的亞運考察團今天走訪兩座新場館，杭州亞運中華代表團總領隊蔡家福對紹興柯橋羊山攀岩中心留下深刻印象。

紹興柯橋區羊山攀岩中心位於紹興市柯橋區齊賢街道，設計結合江南水鄉絲綢產業符號「蠶繭」，融合輕紡紡織物的飄逸質感，建築物後還可見到羊山石佛風景區的多座石佛，將現代化建築和名勝古蹟巧妙結合。

蔡家福讚說，紹興柯橋區羊山攀岩中心現代化又結合風景，堪稱「最美攀岩館」，且早上經過杭州組委會報告亞運籌辦狀況，相信地主已經準備就緒，中華代表團也全力備戰中，考察團就包括田徑、體操、柔道、射箭、跆拳道等國家代表隊教練，讓教練們先熟悉場地，回國後能針對場館安排訓練。

紹興棒壘球體育文化中心就是為杭州亞運建設的場館，壘球和棒球各有兩座球場，球員休息室的個人衣櫃還使用智慧鎖，建設新穎。

紹興棒壘球體育文化中心營運團隊秘書長周忠表示，2020年開始建設的棒壘球中心斥資18億人民幣，2022年6月竣工後已進行過測試賽，亞運前也開放給老百姓使用，未來也將成為國家隊訓練基地，他自豪說：「目前我們場地是最好的。」

中華民國壘球協會副秘書長畢鈞輝是考察團一員，他認為場館規劃非常好，但本壘背網較低，「通常硬網是會到看台高度，這裡背網太低，如果暴投可能影響比賽過程。」他提到，參賽隊伍都要面臨相同狀況，背網只是要評估的部分，像是棒壘球場都是使用人工草皮，代表隊也需要找類似場地訓練。 去年竣工的紹興柯橋區羊山攀岩中心。圖／中華奧會提供 嶄新的紹興棒球與壘球體育中心。圖／中華奧會提供

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