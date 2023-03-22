亞運／後疫情時代 杭州亞運選手確診也能參賽

延期一年的杭州亞運9月點燃戰火，中華奧會考察團本周赴杭州了解場館、媒體中心和相關配置，今天拜會杭州亞運會組委會，下午就要拉車到紹興，考察運動攀登和重點運動棒壘球場館。

杭州亞運中華奧會考察團由中華奧會副主席蔡家福領軍，包括體育署副署長洪志昌、競技運動組組長藍坤田和中華代表團教練、醫生、 媒體等，組成一行人考察團，昨天從上海落地後拉車到杭州，今天展開一系列考察行程，將實地場勘超過20個場館。

杭州亞運會組委會表示，亞運使用到的54個場館和31個訓練場館都已竣工，因應亞運延期，場館也開放給市民使用，累積使用超過百萬人次使用。

原本去年登場的杭州亞運因新冠肺炎疫情延後一年，隨著疫情趨緩，杭州路上已鮮少民眾戴口罩，杭州亞運會組委會預計5月將分定第一版防疫政策。

今天杭州組委會報告時也提到，入境大陸前48小時仍要有PCR陰性檢測證明，但若在賽會期間染疫不進行隔離，賽會期間也不會進行常態的檢測，若有運動員確診將不會強制退賽，將依據運動員意願決定是否繼續賽程。

杭州亞運7月15日是最後報名日期，8月底最終版本的技術手冊才會出爐。

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