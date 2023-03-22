聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞運／後疫情時代 杭州亞運選手確診也能參賽
延期一年的杭州亞運9月點燃戰火，中華奧會考察團本周赴杭州了解場館、媒體中心和相關配置，今天拜會杭州亞運會組委會，下午就要拉車到紹興，考察運動攀登和重點運動棒壘球場館。
杭州亞運中華奧會考察團由中華奧會副主席蔡家福領軍，包括體育署副署長洪志昌、競技運動組組長藍坤田和中華代表團教練、醫生、 媒體等，組成一行人考察團，昨天從上海落地後拉車到杭州，今天展開一系列考察行程，將實地場勘超過20個場館。
杭州亞運會組委會表示，亞運使用到的54個場館和31個訓練場館都已竣工，因應亞運延期，場館也開放給市民使用，累積使用超過百萬人次使用。
原本去年登場的杭州亞運因新冠肺炎疫情延後一年，隨著疫情趨緩，杭州路上已鮮少民眾戴口罩，杭州亞運會組委會預計5月將分定第一版防疫政策。
今天杭州組委會報告時也提到，入境大陸前48小時仍要有PCR陰性檢測證明，但若在賽會期間染疫不進行隔離，賽會期間也不會進行常態的檢測，若有運動員確診將不會強制退賽，將依據運動員意願決定是否繼續賽程。
杭州亞運7月15日是最後報名日期，8月底最終版本的技術手冊才會出爐。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言