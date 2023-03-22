賽事心得／普悠瑪鐵人賽 初113-獨行

初超半鐵113 - 普悠瑪鐵人賽到底賽前一週，我才開始練習拆輪換胎，因為這一趟我得自己面對，馬修身兼數職被卡在新竹。報到當天，大姨媽也來報到，這到底⋯⋯比賽當天，豔陽高照，風速強勁，去程爬坡又逆風，折返點到底⋯⋯還有多遠呀？！心裡反覆的os ，只能說賽前不能亂說話，發了個要跟自行車乘風飛翔的文，對啦對啦！

回程是很乘風飛翔，但要先被逆風襲擊到八嗡嗡🤣跑步有種回到熟悉家鄉的感覺，步伐都輕盈了起來🥰就成績來說，游泳雖然不快，但跟2022 CT515相比大有進步，而且恐懼活水湖的心結解鎖了，謝謝 Balance Wu教練這幾個月的訓練，水感大幅提升。騎車狀況不佳，被脹氣腹痛困擾著，也被逆風挑戰著，真的還要多努力💪。

跑步是最熟悉平穩的，前2公里調適後，騎腳踏車時的不適感，通通消失了😁。雖然表現不如預期，但知道了什麼是113，也瞭解自己努力的目標，整個賽程有三個教練的話陪伴著我游泳時，B教練用肯定的眼神與語氣告訴我「妳會游泳，不要怕」騎車時，馬修說的「不急不慌，play玩賽」跑步時，阿茂教練分享的「腳不要停下來」這次人品大爆棚，能跟本次賽事的四大天王中的三個拍到合照，真的是值回票價了啦！

隔天還能輕鬆踩著腳踏車到小野柳、富岡漁港晃晃，也在市區裡穿梭著，真的是開心玩賽👍謝謝 #詐騙騎團 收容我，帶著我一起出賽，謝謝阿嚕咪、雅敏一路照顧，然後不要為了拐我報226，拼命解釋今年的逆風是特例強烈的前輩們，我會好好練過再來的。謝謝馬修cover我讓安心參賽。恭喜我最親愛的 程瑪娜姊姊，拿了分1，每次賽場相遇，總是只能匆匆小聊，但已足夠。

最後，疫情真的害人不淺，完全無法駕馭騎團的車衣，慘不忍睹，除了訓練還得減肥才行！番外篇，本來我也以為這樣就是結局了，沒想到不知道何時被怪蟲襲擊，我的大腿長出了一個水泡，整天不停流著組織液。到底⋯⋯⋯⋯#馬馬米雅

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