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帶小比旅跑台灣／普悠瑪鐵人賽 一起三項接力

運動筆記／ 陳嘉齡

因受國外賀特父子的影響，加上朋友一直推坑，我一直想帶小比去參加一次鐵人三項。但因自己本身游泳不是很行，還有本身經費不足，加上現今國內還未有全癱的身心障礙者在家長的協助下，參加這樣子的運動風氣，所以一直遲遲不敢行動。去年，在台東城鄉生活運動協會Q哥的協助上，我們順利報名了普悠瑪鐵人三項接力賽，讓它成為送給小比的22歲生日禮物，在這裡真的很感謝Q哥的幫忙。

接下來就是找人幫忙，在一次因緣際會下，我和亮哲提起關於鐵人三項接力的事，他二話不說爽快的答應了，在幾經討論之後，他決定負責跑步部分，而我負責騎車部分，另一個就是游泳了。因好友圈參加鐵人三項的好友很多，所以我就一個個去騷擾人家幫忙拉船游泳（不是，是拜託人家。最後終於找到一個熱心公益的警察朋友，因他常參加鐵人三項，又加上身強力壯，當然是拉船游泳的不二人選（喂因他前一天有113的比賽，加上我的三寸不爛之舌，所以他二話不說就被我推坑了（陳小齡是推坑王無誤😂那時我們也宣告小比普悠瑪鐵人三項接力組，正式成立（華麗登場但人生的道路怎能一路順遂，

就在賽前兩日，俊智突感腸胃不舒服但還能忍受，前一日到達台東時，下午領完物資回飯店的路上淋到雨他就發燒了，晚上他在當地看了醫生，被診斷出是腸胃型感冒，只好忍痛放棄周六的普悠瑪鐵人113個人賽。在選手之夜，我們很多人的餵食下，他休息了一晚狀況明顯轉好，週日可以上場幫忙了。（開心）

在這裡很謝謝南王川味牛肉麵的柯加祿大哥和王淑萍大嫂，準備了好多食物讓我們補肝醣和賽前很努力的幫氣墊船充氣，在這裡很感恩他們（愛你們隔天清晨，我們在活水湖集合，在大家帥氣的合照完，我們就準備開始今天的鐵人三項。

第一關是游泳，在06：50時，由英勇帥氣的俊智帶著小比進行下水餃的動作（不是，是游泳啦在工作人員的協助下，小比和俊智順利的下水，鳴笛聲響起，俊智彷彿像開掛一樣，游的好快，沒多久就離岸邊好遠，我和亮哲瞬間嘴巴張的好大，倆個人都驚呆了，難道這是海賊王裡傳說中的四檔嗎（娘子，快出來看上帝

在等待期間，我和亮哲很緊張，一直望向遠方，看俊智游到那裡，亮哲還特地跑到折返點幫俊智拍影片，為的就是為這次賽事留下珍貴的紀錄，在這裡真的很謝謝他。（真是貼心的暖男最後，俊智花了40分鐘抵達終點 (還拖一人一船，他真的很快)

第二棒是我，我火速地將小比從氣墊船抱上推車，但小比當時全身都濕了，因為俊智叔叔踢水太用力，所以比比被噴了一身（叔叔你故意的齁我趕緊拿浴巾幫比比擦乾，然後拿小被子把他包好，然後抱上腳踏車，準備第二項的騎車接力。

第二關是「陳小齡」的自行車40公里賽，這次老娘真的拚盡全力在踩腳踏車，一刻都不敢休息，連喝水都不敢喝，還開什麼直播，我真的很怕成為這次賽事裡的老鼠屎呀😫😫一路上，有許多參賽者和民眾的加油，在這裡很謝謝您們。

到達水往上流的那段長上坡時，我港覺我快升天了，因為根本騎不上去，我要用推的，而且車好重，我只能像蝸牛一樣，一步一步的往上爬，好不容易到達最上面，然後我就坐在地上休息，太累了啦（我要回家😭😭在此也非常感謝城鄉協會志工的幫忙，他們熱心的協助我順利經過折返點，回到了終點。更有好心的弟弟也拿了瓶運動飲料，讓我可以在路上喝。當然也非常感謝老天爺的幫忙，這次腳踏車沒有爆胎。

最後一關是由冒險王「亮哲」擔任路跑10公里的任務，他看我們前兩棒都很拼命，自己在接手後，也是一路衝出去推著小比往前跑，而且他也趕在關門時間前12分鐘抵達終點，和我們共同完成515鐵人三項接力賽事。在此真的很感謝劉會長在百忙之中，還來參加賽事（咦

亮哲。遊。藝南王川味牛肉麵店王俊智

#再次感謝台東城鄉生活協會讓我們可以參加這次的賽事#謝謝亮哲跟劇組及家人請假來參加這次的賽事#謝謝俊智抱病完成拖小比游泳#謝謝沿路幫我們加油的路人和參賽者#謝謝志工的協助#謝謝攝影師的拍攝為大家拍攝好看的相片#謝謝老天兒#sport #LAVATORY #鐵人三項  #swimming #bike #rum #rumahidaman #普悠瑪 #台東 #trib #puyuma #活水湖

鐵人三項

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