拳擊／女子世錦賽 從陪練變主角蘇靜雯晉8強

曾是黃筱雯的陪練員，擁有阿美族血統的台灣女子拳擊好手蘇靜雯，今天在世錦賽女子63公斤級16強，以5比0輕取力退人高馬大的亞美尼亞選手哈魯勇妍，生涯首度闖進世錦賽8強。

蘇靜雯今天出戰哈魯勇妍（Sona Harutyunyan），前2回合蘇靜雯僅以3比2的積分取得些微領先優勢，沒想到第3回合戰況一面倒，蘇靜雯多次擊中對手頭部，最後一回合打完，反以5比0的積分完全壓制獲勝。

蘇靜雯在去年9月，就在保加利亞拿下巴爾幹女子拳擊錦標賽金牌，不但收穫生涯首面國際賽獎牌，也讓她從陪練的配角，躍升成為上場的主角，這次再接再厲，勇闖世錦賽8強。

擁有阿美族血統的蘇靜雯來自單親家庭，但卻藏不住她滿滿的拳擊天賦，儘管常蹺課、不愛訓練，依舊輕鬆完成國中全中運3連霸。

身高僅164公分的蘇靜雯，在女子63公斤級不算突出，今天遇到的對手，就比她高出近10公分，不過蘇靜雯利用她的速度和爆發力，多次的組合拳打得對手難以招架，也讓她在最終回成功吸引裁判目光。

女子拳擊世界錦標賽從3月15日開打，經過6天的激戰，台灣僅剩下黃筱雯、林郁婷、蘇靜雯等3人晉級8強。

拳擊世錦賽晉8強不滿足 蘇靜雯唯一目標要奪牌

台灣女子拳擊好手蘇靜雯今天在女子拳擊世界錦標賽63公斤級，以5比0力壓大會第8種子、亞美尼亞選手哈魯勇妍，但蘇靜雯要的不僅如此，出發前就以拿獎牌為目標。

蘇靜雯今天出戰哈魯勇妍（Sona Harutyunyan），前2回合蘇靜雯僅以3比2的積分取得些微領先優勢，沒想到第3回合戰況一面倒，蘇靜雯多次擊中對手頭部，3回合結束，反以5比0的積分完全壓制獲勝。

教練劉宗泰在接受中央社記者電訪時說：「靜雯在我這裡接受3年訓練，一直以來都是筱雯身邊最重要的配角，但這次她站穩自己的擂台，變成自己的主角。」

劉宗泰說：「儘管蘇靜雯在去年亞錦賽早早落敗，但她完全沒有氣餒，經過2個月後，拿下了國內選拔賽的冠軍，再度成為台灣女子世錦賽拳擊代表隊的一員，賽前也跟著筱雯的行程到美國移地訓練，相信她也學到很多。」

劉宗泰提到，「首回合靜雯的動作有點太過僵硬，所以雙方分數才會這麼接近，但後2回合我就提醒她，要注意身體擺動，腳步靈活度要拿出來，積極進攻果然就收到明顯優勢。」

談到這次參加世錦賽的目標，劉宗泰說：「賽前跟靜雯討論，我給她的目標就是拿牌，她也欣然接受這個挑戰，接下來8強只要過關，就可以完成目標。」

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