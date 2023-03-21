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羽球／戴資穎世界排名跌至第4 一哥周天成也同樣下滑

中央社／ 台北21日電
戴資穎。（圖：Badminton Photo提供／資料照）
戴資穎。（圖：Badminton Photo提供／資料照）

BWF今天公布最新羽球世界排名，台灣一哥周天成、一姐戴資穎，排名紛紛微幅下滑1名。其中戴資穎雖在上週全英羽球公開賽打進4強，但排名仍從第3跌到第4。

戴資穎上週在羽球世界巡迴賽超級1000系列的全英羽球公開賽4強，和「韓國一姐」安洗瑩苦戰超過80分鐘，全場錯過4個賽末點，最終以1比2的局數敗下陣。

從2020年3月17日開始，全球因為疫情影響，許多羽球賽事紛紛停辦或者延後，世界羽球總會（BWF）為求公平起見，當時「凍結」選手的世界排名積分。但從今年1月7日起，BWF解凍選手積分，回歸正常方式，也就是取過去52週內選手10場最佳成績的積分計算。

戴資穎上週的全英公開賽止步4強，進帳8400分的積分，但仍被打進冠軍戰的中國好手陳雨菲超車，從第3跌落到第4。

至於周天成在全英公開賽更慘，男單首輪淘汰，雖進帳3000分但不算在最佳10場裡頭，同樣也被日本小將奈良岡功大超車，周天成也從第5滑落至第6。

男雙部分沒有太大變化，「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯，世界排名上升1名來到第13名，仍是台灣最佳組合，「麟洋配」王齊麟、李洋，也從第17名上升到16名。

世界球王寶座，仍由丹麥名將安賽龍（ViktorAxelsen）以超過28000分的優勢遙遙領先；世界球后山口茜，則僅領先拿下全英冠軍的安洗瑩3760分而已。

羽球 戴資穎 周天成

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