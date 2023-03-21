影／Unigirls迎戰2023球季 新添Dora與Laura兩名生力軍

統一獅Uni Girls今天公布新服裝迎戰2023球季，並介紹兩位新成員Dora與藍辰語Laura的加入，今年也是Uni Girls成軍第15年，從原本2009 年成軍時僅有4~6 位成員，如今已達到20位成員，期待在新球季用最棒舞蹈表演，展現熱情、專業及清新風格，得到更多球迷的關注與支持。

Dora目前是高雄17直播鋼鐵人鋼鐵女神雅典娜啦啦隊成員，她提到去年曾受廠商邀約到台南棒球場開球，很喜歡現場氛圍，因而決定加入Uni Girls棒、籃雙棲。Laura曾是知名舞團Luxy Girls的一員，並在2022 年推出了首張個人單曲正式出道，她則表示自己是首次加入啦啦隊，感覺緊張又興奮，很開心可以在球場替球員應援。 統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，新成員Dora是高雄17直播鋼鐵人鋼鐵女神雅典娜啦啦隊成員，去年曾到台南棒球場開球，很喜歡現場氛圍，因而決定加入Uni Girls。記者余承翰／攝影 統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，新成員藍辰語Laura（前）曾是知名舞團Luxy Girls的一員，並在2022 年推出了首張個人單曲正式出道。記者余承翰／攝影 統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（右）與Laura（左）兩名新成員。記者余承翰／攝影 統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（左）與Laura（右）兩名新成員。記者余承翰／攝影 統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（右）與Laura（左）兩名新成員。記者余承翰／攝影 統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（左）與Laura（右）兩名新成員。記者余承翰／攝影 統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（左）與Laura（右）兩名新成員。記者余承翰／攝影 統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（右）與Laura（左）兩名新成員。記者余承翰／攝影 統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（左）與Laura（右）兩名新成員。記者余承翰／攝影 統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，今年新增兩名，全隊成員達到20位。記者余承翰／攝影 統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，瑟七（左起）、Yuki、艾璐、Faye卸下經典女孩身分回歸母隊。記者余承翰／攝影 統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，新成員Dora是高雄17直播鋼鐵人鋼鐵女神雅典娜啦啦隊成員，去年曾到台南棒球場開球，很喜歡現場氛圍，因而決定加入Uni Girls。記者余承翰／攝影 統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，今年新增兩名，全隊成員達到20位，一同慶祝Uni Girls成軍15年。記者余承翰／攝影 統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（右）與Laura（左）兩名新成員。記者余承翰／攝影 統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（右）與Laura（左）兩名新成員。記者余承翰／攝影

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