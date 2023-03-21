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影／Unigirls迎戰2023球季 新添Dora與Laura兩名生力軍

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（右）與Laura（左）兩名新成員。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（右）與Laura（左）兩名新成員。記者余承翰／攝影

統一獅Uni Girls今天公布新服裝迎戰2023球季，並介紹兩位新成員Dora與藍辰語Laura的加入，今年也是Uni Girls成軍第15年，從原本2009 年成軍時僅有4~6 位成員，如今已達到20位成員，期待在新球季用最棒舞蹈表演，展現熱情、專業及清新風格，得到更多球迷的關注與支持。

Dora目前是高雄17直播鋼鐵人鋼鐵女神雅典娜啦啦隊成員，她提到去年曾受廠商邀約到台南棒球場開球，很喜歡現場氛圍，因而決定加入Uni Girls棒、籃雙棲。Laura曾是知名舞團Luxy Girls的一員，並在2022 年推出了首張個人單曲正式出道，她則表示自己是首次加入啦啦隊，感覺緊張又興奮，很開心可以在球場替球員應援。

統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，新成員Dora是高雄17直播鋼鐵人鋼鐵女神雅典娜啦啦隊成員，去年曾到台南棒球場開球，很喜歡現場氛圍，因而決定加入Uni Girls。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，新成員Dora是高雄17直播鋼鐵人鋼鐵女神雅典娜啦啦隊成員，去年曾到台南棒球場開球，很喜歡現場氛圍，因而決定加入Uni Girls。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，新成員藍辰語Laura（前）曾是知名舞團Luxy Girls的一員，並在2022 年推出了首張個人單曲正式出道。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，新成員藍辰語Laura（前）曾是知名舞團Luxy Girls的一員，並在2022 年推出了首張個人單曲正式出道。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（右）與Laura（左）兩名新成員。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（右）與Laura（左）兩名新成員。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（左）與Laura（右）兩名新成員。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（左）與Laura（右）兩名新成員。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（右）與Laura（左）兩名新成員。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（右）與Laura（左）兩名新成員。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（左）與Laura（右）兩名新成員。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（左）與Laura（右）兩名新成員。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（左）與Laura（右）兩名新成員。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（左）與Laura（右）兩名新成員。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（右）與Laura（左）兩名新成員。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（右）與Laura（左）兩名新成員。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（左）與Laura（右）兩名新成員。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（左）與Laura（右）兩名新成員。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，今年新增兩名，全隊成員達到20位。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，今年新增兩名，全隊成員達到20位。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，瑟七（左起）、Yuki、艾璐、Faye卸下經典女孩身分回歸母隊。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，瑟七（左起）、Yuki、艾璐、Faye卸下經典女孩身分回歸母隊。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，新成員Dora是高雄17直播鋼鐵人鋼鐵女神雅典娜啦啦隊成員，去年曾到台南棒球場開球，很喜歡現場氛圍，因而決定加入Uni Girls。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，新成員Dora是高雄17直播鋼鐵人鋼鐵女神雅典娜啦啦隊成員，去年曾到台南棒球場開球，很喜歡現場氛圍，因而決定加入Uni Girls。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，今年新增兩名，全隊成員達到20位，一同慶祝Uni Girls成軍15年。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，今年新增兩名，全隊成員達到20位，一同慶祝Uni Girls成軍15年。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（右）與Laura（左）兩名新成員。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（右）與Laura（左）兩名新成員。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（右）與Laura（左）兩名新成員。記者余承翰／攝影
統一獅Uni Girls新服裝迎戰2023球季，並加入Dora（右）與Laura（左）兩名新成員。記者余承翰／攝影

啦啦隊 統一獅 棒球

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