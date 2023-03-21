影／Unigirls迎戰2023球季 新添Dora與Laura兩名生力軍

統一獅Uni Girls今天公布新服裝迎戰2023球季，並介紹兩位新成員Dora與藍辰語Laura的加入，今年也是Uni Girls成軍第15年，從原本2009 年成軍時僅有4~6 位成員，如今已達到20位成員，期待在新球季用最棒舞蹈表演，展現熱情、專業及清新風格，得到更多球迷的關注與支持。
Dora目前是高雄17直播鋼鐵人鋼鐵女神雅典娜啦啦隊成員，她提到去年曾受廠商邀約到台南棒球場開球，很喜歡現場氛圍，因而決定加入Uni Girls棒、籃雙棲。Laura曾是知名舞團Luxy Girls的一員，並在2022 年推出了首張個人單曲正式出道，她則表示自己是首次加入啦啦隊，感覺緊張又興奮，很開心可以在球場替球員應援。
火腿隊二軍例行賽近日展開，與火腿簽下「育成選手」合約的旅日好手王柏融，今天擔任先發第6棒指定打擊。他在8局下敲出兩分砲，幫助球隊追到7：7平手，比賽進入延長，兩隊最終握手言和。
火腿二軍今天對上
Uni Girls在今天舉行記者會，並介紹兩名新成員Dora與Laura，其中在PLG高雄17直播鋼鐵人時期就擁有不少球...
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