快訊

獨／令人意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

射箭／亞洲盃世界排名賽 竹市林嘉妤奪反曲弓個人、團體雙冠

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
林嘉妤比賽現場。圖／新竹市政府提供
林嘉妤比賽現場。圖／新竹市政府提供

2023射箭亞洲盃第一站暨世界排名賽於15日起在國立體育大學舉行，在各國選手射箭高手同場競技下，新竹市香山高中同學林嘉妤和隊友江育彤、李彩綺脫穎而出，合力拿下反曲弓女團金牌，反曲弓女子個人決賽又以6比2積分擊敗泰國選手，勇奪個人排名金牌。

林嘉妤對於這次比賽拿下兩面金牌感到非常開心，過程中歷經不少的刻苦練習，回首自身求學生涯，對運動充滿無限熱忱，曾經練過田徑，但因身高不高又跑不贏其他選手，剛好在某日從電視中看到新竹市的射箭享譽國際，於是開啟了射箭之路。

林嘉妤說，自香山國小、富禮國中到現在香山高中體育班二年級，每天除了上課，就是練習射箭，課後也要練習到晚上八點半，假日則是從早上八點到下午六點，過程相當艱辛也曾有過放棄的念頭，但在教練的教導和照顧下逐漸好轉，而自己射箭成績也透過循序漸進的日常練習穩定進步當中。她說，在這場亞洲排名比賽前，已在全國賽拿下高中女子組金牌，更像是吃了顆定心丸，讓自己更有信心面對接下來的硬仗。

林嘉妤表示，她在資格賽的時候並沒有發揮的很理想，但在調整心態後重新出發迎接第二天的個人賽，明顯感受到前幾周的刻苦練習沒有白費，也非常順利打敗各國選手晉級金牌戰。而在團體戰中，團隊成員間從互相不認識到相互理解、建立默契只花了五天的時間，最後很順利的拿下女團的金牌。

林嘉妤也分享了比賽時的內心情境，她說，晉級金牌戰對戰泰國選手時，第一局和第二局都和對方戰成平手，內心十分緊張，但在冷靜思考過後，決定放慢速度，調整自己最舒適的比賽節奏，最終也順利拿下個人比賽金牌。

市長高虹安表示，射箭運動是新竹市重點發展項目之一，市府長期推動射箭項目的軟、硬體設施，並建構體育四級培訓制度，目前也正進行富禮國中射箭館增建工程計畫，盼落成後持續舉辦全國射箭區域性對抗錦標賽等賽事，以培養出更多國際級的射箭好手。

林嘉妤表示，對於這次比賽拿下兩面金牌感到非常開心。圖／新竹市政府提供
林嘉妤表示，對於這次比賽拿下兩面金牌感到非常開心。圖／新竹市政府提供
新竹市香山高中同學林嘉妤勇奪個人賽金牌。圖／新竹市政府提供
新竹市香山高中同學林嘉妤勇奪個人賽金牌。圖／新竹市政府提供

田徑

延伸閱讀

台東池上首辦原民傳統射箭賽 總獎金逾40萬元

配合供水管線遷移 竹市這36里24日將停水12小時

這時段竹市孕婦、15歲以下孩童 看牙免掛號費

射箭／亞洲盃林嘉妤包辦反曲弓個人、團體雙金

相關新聞

網球／納達爾跌出世界前十18年首見 缺席印地安泉大師賽

坐擁22座大滿貫賽金盃的西班牙網球名將納達爾因傷缺席印地安泉大師賽。世界職業網球協會（ATP）今天更新積分後，他的排名跌...

羽球／戴資穎世界排名跌至第4 一哥周天成也同樣下滑

BWF今天公布最新羽球世界排名，台灣一哥周天成、一姐戴資穎，排名紛紛微幅下滑1名。其中戴資穎雖在上週全英羽球公開賽打進4...

田徑／跨性女選手參賽資格 世界總會擬從嚴規範

世界田徑總會（World Athletics）可望在23日由理事會議對跨性別女選手訂定更嚴格參賽標準，並取消因禁藥議題而...

射箭／亞洲盃世界排名賽 竹市林嘉妤奪反曲弓個人、團體雙冠

2023射箭亞洲盃第一站暨世界排名賽於15日起在國立體育大學舉行，在各國選手射箭高手同場競技下，新竹市香山高中同學林嘉妤...

拳擊／首次提前結束勝大陸對手 黃筱雯赴美移訓展成效

在印度新德里舉行的世界拳擊錦標賽，昨天晚間上演女子54公斤級賽事，由我國東京奧運銅牌好手黃筱雯出戰中國大陸選手李怡婕，在...

首場國內大型跳繩活動 親子跳繩嘉年華報名開跑

為鼓勵家長與孩子們多參與跳繩運動，中華民國跳繩健身學會與萬歲牌聯合主辦「Let’s Jump跳繩活動」5月28日登場，這...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦