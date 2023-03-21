射箭／亞洲盃世界排名賽 竹市林嘉妤奪反曲弓個人、團體雙冠

2023射箭亞洲盃第一站暨世界排名賽於15日起在國立體育大學舉行，在各國選手射箭高手同場競技下，新竹市香山高中同學林嘉妤和隊友江育彤、李彩綺脫穎而出，合力拿下反曲弓女團金牌，反曲弓女子個人決賽又以6比2積分擊敗泰國選手，勇奪個人排名金牌。

林嘉妤對於這次比賽拿下兩面金牌感到非常開心，過程中歷經不少的刻苦練習，回首自身求學生涯，對運動充滿無限熱忱，曾經練過田徑，但因身高不高又跑不贏其他選手，剛好在某日從電視中看到新竹市的射箭享譽國際，於是開啟了射箭之路。

林嘉妤說，自香山國小、富禮國中到現在香山高中體育班二年級，每天除了上課，就是練習射箭，課後也要練習到晚上八點半，假日則是從早上八點到下午六點，過程相當艱辛也曾有過放棄的念頭，但在教練的教導和照顧下逐漸好轉，而自己射箭成績也透過循序漸進的日常練習穩定進步當中。她說，在這場亞洲排名比賽前，已在全國賽拿下高中女子組金牌，更像是吃了顆定心丸，讓自己更有信心面對接下來的硬仗。

林嘉妤表示，她在資格賽的時候並沒有發揮的很理想，但在調整心態後重新出發迎接第二天的個人賽，明顯感受到前幾周的刻苦練習沒有白費，也非常順利打敗各國選手晉級金牌戰。而在團體戰中，團隊成員間從互相不認識到相互理解、建立默契只花了五天的時間，最後很順利的拿下女團的金牌。

林嘉妤也分享了比賽時的內心情境，她說，晉級金牌戰對戰泰國選手時，第一局和第二局都和對方戰成平手，內心十分緊張，但在冷靜思考過後，決定放慢速度，調整自己最舒適的比賽節奏，最終也順利拿下個人比賽金牌。

市長高虹安表示，射箭運動是新竹市重點發展項目之一，市府長期推動射箭項目的軟、硬體設施，並建構體育四級培訓制度，目前也正進行富禮國中射箭館增建工程計畫，盼落成後持續舉辦全國射箭區域性對抗錦標賽等賽事，以培養出更多國際級的射箭好手。 林嘉妤表示，對於這次比賽拿下兩面金牌感到非常開心。圖／新竹市政府提供 新竹市香山高中同學林嘉妤勇奪個人賽金牌。圖／新竹市政府提供

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