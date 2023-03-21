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拳擊／首次提前結束勝大陸對手 黃筱雯赴美移訓展成效

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
黃筱雯（左）世錦賽闖進到8強賽。圖／劉宗泰提供
黃筱雯（左）世錦賽闖進到8強賽。圖／劉宗泰提供

在印度新德里舉行的世界拳擊錦標賽，昨天晚間上演女子54公斤級賽事，由我國東京奧運銅牌好手黃筱雯出戰中國大陸選手李怡婕，在比賽進行到第二回合剩下32秒時，裁判就認定由黃筱雯以實力懸殊停止比賽（RSC）勝出，教練劉宗泰賽後也表示，這也是我國女子拳擊好手第一次在國際賽事中出戰大陸選手並提前結束比賽取得勝利。

曾在2019年世錦賽拿下金牌，並在東京奧運為我國打下一面銅牌的黃筱雯，今年以杭州亞運為備戰目標，除了希望將上屆的銅牌成色再提升外，也要為了巴黎奧運資格做努力。

而這次世錦賽黃筱雯也展現絕佳狀態，在32強賽就靠著裁判判定提前取勝後，昨天的16強賽面對大陸選手李怡婕，在雙方身材有段落差的情況下，黃筱雯也一路壓制對手，並在第二回合剩下32秒時，再次由裁判裁定勝出，挺進到8強賽。

對於黃筱雯16強再度壓倒對手，教練劉宗泰表示，黃筱雯在本場比賽不僅距離與速度上掌控了比賽，2月份時到美國移訓也收到成效，讓黃筱雯在這次世錦賽時明顯更適應國外不同選手的打法，而這一勝也是我國女子拳擊好手在國際賽事中面對大陸選手首度提前結束比賽拿下勝利。

談到黃筱雯從去年11月的亞錦賽奪銅開始，過去5個月已經4度出國參賽與移訓，劉宗泰認為對於黃筱雯有不小的幫助，訓練狀態也恢復平穩，也期待能夠延續好狀態再創佳績。

黃筱雯 世錦賽 亞運

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