首場國內大型跳繩活動 親子跳繩嘉年華報名開跑

為鼓勵家長與孩子們多參與跳繩運動，中華民國跳繩健身學會與萬歲牌聯合主辦「Let’s Jump跳繩活動」5月28日登場，這場國內首創的大型跳繩活動特地與明道國小園遊會結合，讓孩子們以闖關的方式從基本動作到花式技巧體驗跳繩運動。

跳繩對學齡孩童益處良多，不僅可以增強心肺能力、訓練手眼協調，持續的跳躍運動有助於健康成長之外，不同花式練習更有助於親子增進情感，「Let’s Jump跳繩活動」應運而生，5月28日將在松山文創園區舉行。

除了跳繩賽事，現場更設有不同跳躍相關的親子活動，且與明道國小合作，屆時明道校內擅長扯鈴、跳繩的小朋友們大秀平時練習的成果；不論是否報名跳繩活動，屆時都可前來開心跳躍、健康成長。

明道國小主任蘇祖賢表示，學校非常鼓勵學生們多元發展不同的興趣，包含溜冰、扯鈴、跳繩等，校方都不遺餘力的支持，今年園遊會有幸邀來跳繩國手與孩子們一起參與，不僅讓孩子對跳繩運動抱有憧憬，更透過遊戲挑戰的方式讓爸媽們也可以一起參與，增進親子關係。

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