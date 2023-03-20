快訊

士林、北投晚間近3萬戶停電 台電揭原因...民怨：要漲價又停電？

周三熱飆35度！北台灣「這天」起又驟降10度 南部山區可能下雨

王世堅登記初選違「誠信條款」？ 何志偉：誠信是做人基本標準

首場國內大型跳繩活動 親子跳繩嘉年華報名開跑

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華民國跳繩健身學會與萬歲牌聯合主辦「Let’s Jump跳繩活動」5月28日登場。圖／中華民國跳繩健身學會提供
中華民國跳繩健身學會與萬歲牌聯合主辦「Let’s Jump跳繩活動」5月28日登場。圖／中華民國跳繩健身學會提供

為鼓勵家長與孩子們多參與跳繩運動，中華民國跳繩健身學會與萬歲牌聯合主辦「Let’s Jump跳繩活動」5月28日登場，這場國內首創的大型跳繩活動特地與明道國小園遊會結合，讓孩子們以闖關的方式從基本動作到花式技巧體驗跳繩運動。

跳繩對學齡孩童益處良多，不僅可以增強心肺能力、訓練手眼協調，持續的跳躍運動有助於健康成長之外，不同花式練習更有助於親子增進情感，「Let’s Jump跳繩活動」應運而生，5月28日將在松山文創園區舉行。

除了跳繩賽事，現場更設有不同跳躍相關的親子活動，且與明道國小合作，屆時明道校內擅長扯鈴、跳繩的小朋友們大秀平時練習的成果；不論是否報名跳繩活動，屆時都可前來開心跳躍、健康成長。

明道國小主任蘇祖賢表示，學校非常鼓勵學生們多元發展不同的興趣，包含溜冰、扯鈴、跳繩等，校方都不遺餘力的支持，今年園遊會有幸邀來跳繩國手與孩子們一起參與，不僅讓孩子對跳繩運動抱有憧憬，更透過遊戲挑戰的方式讓爸媽們也可以一起參與，增進親子關係。 

延伸閱讀

淡水消防園遊會好好玩 體驗地震車還有魔術秀

南投4月啟動觀光工廠嘉年華 推出系列偏鄉兒童永續關懷體驗

基隆中山區社區嘉年華 1500人協和電廠健走、賞海景

「國民姐夫」具俊曄、玖壹壹、Matzka 「尬電」東浪嘉年華

相關新聞

網球／甜蜜復仇！芮芭奇娜擊敗莎芭蓮卡 抱走印地安泉女網冠軍

哈薩克好手芮芭奇娜今天以7-6（13/11）、6-4擊敗白俄羅斯的莎芭蓮卡，贏得印地安泉WTA冠軍，同時這也是她在澳洲網...

首場國內大型跳繩活動 親子跳繩嘉年華報名開跑

為鼓勵家長與孩子們多參與跳繩運動，中華民國跳繩健身學會與萬歲牌聯合主辦「Let’s Jump跳繩活動」5月28日登場，這...

企排／挑戰賽出線 台北鯨華、連莊闖總冠軍賽

企業18年甲級男女排球聯賽挑戰賽今天進行最終日賽程，例行賽奪下女子組最佳戰績的台北鯨華面對極速超跑，以25：15、27：...

自由車／第二屆96聯賽桃園站 Bryon盧紹軒率先衝線

第二屆96自由車聯賽桃園站上周末結束首站個人計時賽（ITT）開幕站，國內頂尖車手幾乎傾巢而出，包括甫結束環台賽的中華隊五...

棒球／合庫砸430萬元整修重訓室 董事長雷仲達力挺球員

合庫銀行為提供球員更好的訓練場地，在符合綠建築銅級標章的天母員工訓練中心，斥資重新裝修球隊重量訓練室，同時引進多項新穎重...

棒球／從21歲至今當國手30次 林瀚還要拚杭州亞運

合庫棒球隊38歲老將林瀚是中華隊常客，2006年首次當選國手至今，已經長達17年，仍有強烈企圖心挑戰9月杭州亞運，他說：...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦