企排／挑戰賽出線 台北鯨華、連莊闖總冠軍賽

企業18年甲級男女排球聯賽挑戰賽今天進行最終日賽程，例行賽奪下女子組最佳戰績的台北鯨華面對極速超跑，以25：15、27：25、25：22直落3奪勝，挑戰賽第2勝入袋，周末登場的總冠軍賽將和高雄台電對決。

首局台北鯨華林書荷先發制人，在四號位擊出一記斜線進攻助隊分數開張，鯨華外援Gabi也展現出堅硬的防守，屢次破壞極速超跑的進攻，助隊一路領先搶下首局。

第二局極速超跑靠前排Blanco前排扣殺取得領先，但台北鯨華也緊咬比分不放，雙方拉鋸到25：25「丟士」，關鍵時刻林書荷再挺身而出，助鯨華取得局數「聽牌」優勢。

台北鯨華第三局火力全開，極速超跑眾將雖一度追至1分差，但鯨華仍以25：22拿下挑戰賽2連勝，將和台電在3戰2勝制的總冠軍賽爭取最後金盃。

男子組部分，台中太陽神和連莊進行驟死戰，連莊在菲律賓籍外援布萊恩（Bryan Bagunas）領軍下，連3局都以25：16拿下，取得總冠軍賽門票，周六起將和屏東台電在台灣大學進行的總冠軍賽正面碰頭。

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