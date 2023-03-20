自由車／第二屆96聯賽桃園站 Bryon盧紹軒率先衝線

第二屆96自由車聯賽桃園站上周末結束首站個人計時賽（ITT）開幕站，國內頂尖車手幾乎傾巢而出，包括甫結束環台賽的中華隊五虎將、中華隊總教練和機械師都參賽，比賽強度創下聯賽史上第一，最終Bryon車隊仍是最大贏家，憑藉著人數優勢，加上終點前開出的強大列車，送主將盧紹軒以41分43秒61率先衝線，奪下男子菁英組的單站冠軍。

2023年自由車環台賽16日才落幕，中華隊五虎將馮俊凱、杜志濠、盧紹軒、劉恩杰和張誌盛都轉戰96自由車聯賽，從隊友變對手，賽前雙方也開玩笑互嗆；效力於歐洲一級巴林勝利職業車隊的杜志濠稱盧紹軒只是「俱樂部車隊」等級選手，而盧紹軒也不甘示弱反嗆，「比賽會弄死你。」

本場比賽為平路繞圈賽，男子組賽程共計16圈、30.4公里，開賽頂尖車手就把強度拉到最高，隊伍很快就分裂，領先集團則一路狂奔，上屆包辦各件領騎衫的Bryon車隊掌握主控權，美利達旗下車手馮俊凱與杜志濠則待時機突圍，雙方拚戰到終點前約200公尺才分勝負，Bryon車隊車手開出4人列車，一路將盧紹軒和陳建良送到有利位置，一舉包辦前2名。

杜志濠最終拿下單站第3，所幸前一天ITT計時賽勇奪第一，積分仍居於領先，保住冠軍橘衫；衝刺王藍衫則由單站冠軍盧紹軒搶下，U23冠軍白衫由2站皆第一的曾奕維保持。

上屆96聯賽橘衫得主盧紹軒本屆強勢挑戰衛冕，奪下單站後，積分距離杜志濠也僅剩下20分，下一站就有機會翻盤。談到比賽策略，盧紹軒說：「其實本場比賽希望多給年輕車手機會，看能不能幫他們爭取積分，但比賽後段強度拉很高，決勝階段靠著隊友的合作，讓我在終點前卡到不錯的位置，很開心能搶下冠軍。」

女子菁英組競爭同樣激烈，兩大車手黃亭茵和曾可妡幾乎同時抵達終點，最終曾可妡以38分27秒12，以0.02秒之差，驚險摘下后冠，曾可妡表示，「本場策略就是盡量在比賽前半段拉高強度，將集團分裂後再伺機進攻；終點前只剩下我和黃亭茵兩人一較高下，很開心能拿下單站冠軍。」 第二屆96自由車聯賽桃園站，環台賽中華隊五虎將都參戰。圖／大會提供

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