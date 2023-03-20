棒球／合庫砸430萬元整修重訓室 董事長雷仲達力挺球員

合庫銀行為提供球員更好的訓練場地，在符合綠建築銅級標章的天母員工訓練中心，斥資重新裝修球隊重量訓練室，同時引進多項新穎重訓器材，今天宣布正式啟用，合庫金控暨銀行董事長雷仲達親自出席，他說：「花了430萬元整修，合庫球員都是為國爭光，所以要更支持他們。」

這個重量訓練室是棒球、羽球隊共用，各自安排時間進行訓練，兩隊總教練王燕國、廖國茂都非常感謝公司支持，王燕國說：「設備非常完善，全隊都很有感受。」

合庫銀行長期支持台灣體育發展不遺餘力，除每年編列上億元的球隊預算，雷仲達更持續投入資源支持球隊各項賽事及訓練所需器材，以提升球員實力；這次除重新裝修重量訓練室室內空間，並添購多項重訓設備，包含跑步機、飛輪腳踏車、滑輪機、多功能重量訓練器材及舉重床組等，讓球員們進行更專業的重量訓練，提升球場上的表現。

合庫銀行積極栽培台灣體壇的年輕新星，被譽為培育國手的搖籃，從球員青少年時期就發掘體壇新秀，向下扎根支持台灣體育發展，教育部體育署已連續14年頒發「體育推手獎」，包括「推展類」、「贊助類」及「長期贊助類」三大金質獎座給合庫加以肯定。

合庫棒球隊是我國歷史最悠久的甲組成棒隊伍之一，至今已栽培許多知名球員如郭源治、郭泰源、陳金鋒、彭政閔、林智勝、林加祐、林瀚、吳昇峰、黃佳瑋及賴延峰，為棒運奠定堅實基礎，羽球、桌球隊亦有許多知名選手，如羽球戴資穎、周天成、王子維、楊博涵、李哲輝、楊博軒、白馭珀、許雅晴、林琬清，桌球林昀儒、莊智淵、馮翊新、陳建安、黃彥誠、鄭怡靜、黃怡樺，這些屢屢在國際賽事為台灣爭光的選手都是合庫用心培育出來。

合庫銀行除提供完整的訓練計劃和後勤支援，更是每位球員最堅實的後盾，雷仲達上任後更大力支持棒球、桌球、羽球三支球隊的發展，對於優秀選手晉升、營養金、優勝獎金等獎勵方式進行全面性調整，讓球員們可以無後顧之憂地在前線奮鬥，挑戰並突破自己，為台灣爭光，成為世界競技場上的閃耀之星。

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