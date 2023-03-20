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棒球／從21歲至今當國手30次 林瀚還要拚杭州亞運

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
林瀚很滿意合庫重量訓練室，感謝公司高層照顧。記者藍宗標／攝影
林瀚很滿意合庫重量訓練室，感謝公司高層照顧。記者藍宗標／攝影

合庫棒球隊38歲老將林瀚中華隊常客，2006年首次當選國手至今，已經長達17年，仍有強烈企圖心挑戰9月杭州亞運，他說：「是球員就要拚。」

林瀚從2006年荷蘭哈連盃、2006年世界大學棒球錦標賽開始， 一直是中華隊面孔，曾在2014年仁川亞運奪銀、2018年雅加達亞運奪銅，今年最大目標是成為亞運三朝元老。

從2009年進入合庫至今，林瀚已在這支老牌球隊邁入第15年，目前教練兼球員，日子過得很充實，也很感謝公司長年照顧，他說：「隊上有4位教練編制，由於原任總教練許順益升任顧問，多出一個教練缺，因此讓我接下任務。」

林瀚最近一次當選國手是2019年亞洲錦標賽，接下來因為疫情的關係，很多國際賽暫時取消，今年杭州亞運成為重頭戲。

合庫砸下430萬元重新裝修球隊重量訓練室，林瀚表示，待在球隊已經15年，該有的、該換新的東西，公司都不會吝嗇，這點讓他感受很深。

身為中華隊的老大哥，打過各種國際賽，算一算已經當選國手30次左右，寫下棒界罕見紀錄，甚至被喻為業餘球員傳奇，他笑說：「 這些年光是荷蘭就去過10次、11次吧。」

亞運 林瀚 中華隊

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