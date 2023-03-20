聽新聞
test
0:00 / 0:00
原民運／增設女子棒球 地主台北誓言金
112年全國原住民族運動會24日在台北花博爭艷館開幕，揮別新冠肺炎疫情的賽會報名總人數超過8千3百人，創下歷年新高，賽事更首度新增棒球公開女子組，地主好手蘇詩媚今天記者會上宣告，要為台北留下金牌。
阿美族的蘇詩媚笑說，今年經典賽讓國人津津樂道，「女生巾幗不讓鬚眉，一定要拿下金牌！」台北市今年扮演東道主，今天由台北市政府祕書長李泰興授旗給擔任地主代表隊總領隊的台北市體育局局長王泓翔。
棒壘球和田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、槌球及五人制足勝列為原民運的「原住民族擅長運動」，「原住民族傳統運動」包括傳統射箭、傳統樂舞、傳統路跑、傳統負重、傳統摔角、傳統拔河、水域活動、傳統鋸木和傳統狩獵，其中五人制足球和水域活動的競舟都是新增。
教育部常務次長林騰蛟提到，今年原民運共有21縣市超過8400名選手報名，後疫情時代，這次也特別邀請紐西蘭的毛利族，盛況空前，「賽會不僅是原住民運動會，也想納入原住民文文化，展現『原汁原味』。」
112年原民運22日就有部分賽事登場，24日開幕，27日在台北體育館舉行閉幕典禮
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言