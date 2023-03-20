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體育署設置太陽能光電風雨球場 198所學校完工

中央社／ 台北20日電
教育部體育署學校設置太陽能光電運動場成果發表記者會，洪志昌副署長(前排中)和出席嘉賓共同啟動點亮儀式。 體育署提供
教育部體育署學校設置太陽能光電運動場成果發表記者會，洪志昌副署長(前排中)和出席嘉賓共同啟動點亮儀式。 體育署提供

受到近年來全球極端氣候影響，難以預測的天氣嚴重影響學生體育課或課後運動的安排。體育署從民國107年啟動「擴大設置太陽能光電風雨球場計畫」收到成效，到今年3月已有198所學校完工。

「擴大設置太陽能光電風雨球場計畫」是藉政府與民間合作，結合光電發電設備興建太陽能光電運動場，不僅提供師生新型態運動空間，解決學校室內運動空間不足問題，並達到推動綠能減碳目的。

在今天的記者會上，體育署副署長洪志昌說：「截至今年3月，全台已有198校完工、271校設置中，未來將持續輔導各縣市及學校設置太陽能光電運動場，改善校園運動設施設備，提升師生的運動安全及品質。」

除了由民間廠商投資興建光電運動場的方式，日前也有企業捐贈首座結合儲能系統的光電運動場，透過各種不同的合作模式，讓師生不論晴天或雨天都能擁有舒適、安全的運動環境。

體育署

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