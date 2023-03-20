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網球／印地安泉奪冠 西班牙「小蠻牛」重登世界球王

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）直落二獲勝奪下印地安泉名人賽冠軍，再次登頂球王寶座。 法新社
阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）直落二獲勝奪下印地安泉名人賽冠軍，再次登頂球王寶座。 法新社

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）粉碎俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）連奪4冠美夢，他在印地安泉名人在決賽以6：3、6：2讓對手連勝場次停在19場，冠軍入袋也讓自己世界排名超越塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic），重返世界第一。

「能在這奪下獎盃，回到世界第一，感覺很不可思議。」今天再度登上世界球王的阿爾卡拉斯形容，印地安泉對於自己就是個「完美賽事」。

19歲的阿爾卡拉斯去年美網奪冠，締造最年輕球王紀錄，但去年11月巴黎名人賽後就受傷勢所困，直到上月才重回賽場，不過復出後他連3場比賽都打進決賽，連同印地安泉金盃共打下2冠、1亞，讓他積分再度回到世界第一。

梅德維夫先前接連拿下鹿特丹、多哈和杜拜金盃，連奪4冠機會遭阿爾卡拉斯粉碎，重返球王的「小蠻牛」說：「梅德維夫顯然沒打出最佳水準，但我非常開心我的表現，還有我整次賽事的演出。」

俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）先前接連在鹿特丹、多哈和杜拜拿下金盃，不過他今天未打出競爭力，直落二輸球。 法新社
俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）先前接連在鹿特丹、多哈和杜拜拿下金盃，不過他今天未打出競爭力，直落二輸球。 法新社

印地安泉名人賽金盃也是阿爾卡拉斯生涯第3座名人賽金盃，讓他加入前輩「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）行列，成為史上唯2青少年時期就贏下3座名人賽金盃的選手；納達爾20歲前就奪下6座名人賽金盃，阿爾卡拉斯接續將以衛冕者身份參加邁阿密名人賽，繼續追逐納達爾紀錄。

去年印地安泉4強賽，阿爾卡拉斯正是3盤敗給納達爾，他提到那場比賽看到前輩的表現，對自己有很大啟發，「我認為我的網球去年並沒進步很多，我增進的是抗壓力，就是放鬆去打，這對我是最重要的事情，這讓我展現出好的水準，因為我沒有感覺到壓力，我很享受其中。」

阿爾卡拉斯 納達爾 梅德維夫 約克維奇

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