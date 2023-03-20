星宇簽約洛杉磯球隊⋯台灣球迷哭問怎沒湖人隊？張國煒親解答

星宇航空16日宣布與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊及美國職籃NBA洛杉磯快艇隊合作簽約，成為兩隊的航空合作夥伴。不過，就有民眾好奇為何星宇航空沒和「湖人隊」合作？星宇航空董事長張國煒也就此親自回應。

星宇航空台北-洛杉磯航線將於4月26日開航，星宇航空初次踏入美國市場，同時與洛杉磯快艇隊及洛杉磯道奇隊達成合作，期待吸引更多球迷朋友認識星宇航空；自6月1日起，星宇航空台北-洛杉磯往返航班將推出多項球隊聯名系列機上備品，提供各式融合道奇隊與快艇隊的主題的備品使旅客可以在機上享受濃濃球隊氛圍。

星宇航空選擇與道奇隊和快艇隊合作，就有球迷粉絲認為想到洛杉磯或許湖人隊的代表性更強一些，便紛紛到星宇航空臉書粉專發問「怎麼不是和湖人隊合作？」就有其他球迷猜測「湖人戰績不優！而且一定比快艇貴」、「（湖人隊）球迷數量是狠甩快艇好幾條街，應該是（談合作價碼）太貴」。

對於湖人對球迷粉絲的熱情喊話，張國煒親自在粉專留言解答，「因為人家跟其他航空公司還有合約，球隊一次只跟一家航空公司合作，所以這次沒辦法啦」。

台灣球迷好奇星宇航空怎麼不和湖人隊簽約？留言引來張國煒本人親自回應。圖／取自星宇航空粉專

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