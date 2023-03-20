快訊

俄媒：習近平已抵莫斯科 將與普亭一對一會談、共進晚餐

國一聯結車切換車道擦撞轎車 後方貨櫃車又撞…女乘客命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星宇簽約洛杉磯球隊⋯台灣球迷哭問怎沒湖人隊？張國煒親解答

聯合新聞網／ 綜合報導
星宇航空同時與洛杉磯兩支最受歡迎的運動球隊簽約，成為2023年道奇隊及2023-2024年快艇隊的航空合作夥伴。圖／星宇航空提供
星宇航空同時與洛杉磯兩支最受歡迎的運動球隊簽約，成為2023年道奇隊及2023-2024年快艇隊的航空合作夥伴。圖／星宇航空提供

星宇航空16日宣布與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊及美國職籃NBA洛杉磯快艇隊合作簽約，成為兩隊的航空合作夥伴。不過，就有民眾好奇為何星宇航空沒和「湖人隊」合作？星宇航空董事長張國煒也就此親自回應。

星宇航空台北-洛杉磯航線將於4月26日開航，星宇航空初次踏入美國市場，同時與洛杉磯快艇隊及洛杉磯道奇隊達成合作，期待吸引更多球迷朋友認識星宇航空；自6月1日起，星宇航空台北-洛杉磯往返航班將推出多項球隊聯名系列機上備品，提供各式融合道奇隊與快艇隊的主題的備品使旅客可以在機上享受濃濃球隊氛圍。

星宇航空選擇與道奇隊和快艇隊合作，就有球迷粉絲認為想到洛杉磯或許湖人隊的代表性更強一些，便紛紛到星宇航空臉書粉專發問「怎麼不是和湖人隊合作？」就有其他球迷猜測「湖人戰績不優！而且一定比快艇貴」、「（湖人隊）球迷數量是狠甩快艇好幾條街，應該是（談合作價碼）太貴」。

對於湖人對球迷粉絲的熱情喊話，張國煒親自在粉專留言解答，「因為人家跟其他航空公司還有合約，球隊一次只跟一家航空公司合作，所以這次沒辦法啦」。

台灣球迷好奇星宇航空怎麼不和湖人隊簽約？留言引來張國煒本人親自回應。圖／取自星宇航空粉專
台灣球迷好奇星宇航空怎麼不和湖人隊簽約？留言引來張國煒本人親自回應。圖／取自星宇航空粉專

湖人 快艇 道奇 星宇航空

延伸閱讀

太懶了！小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」 網酸：理論上可永遠不換

免到蘋果官網比價！iPhone 14系列限時優惠 這款直降6110元

LINE「1功能」超討厭！她怨下班還強制看訊息 苦主有感：好煩

傑尼斯男偶像被問「知道韓文嗎？」中文答北京烤鴨 韓媒炸鍋狠批：誰呀

相關新聞

網球／甜蜜復仇！芮芭奇娜擊敗莎芭蓮卡 抱走印地安泉女網冠軍

哈薩克好手芮芭奇娜今天以7-6（13/11）、6-4擊敗白俄羅斯的莎芭蓮卡，贏得印地安泉WTA冠軍，同時這也是她在澳洲網...

棒球／合庫砸430萬元整修重訓室 董事長雷仲達力挺球員

合庫銀行為提供球員更好的訓練場地，在符合綠建築銅級標章的天母員工訓練中心，斥資重新裝修球隊重量訓練室，同時引進多項新穎重...

棒球／從21歲至今當國手30次 林瀚還要拚杭州亞運

合庫棒球隊38歲老將林瀚是中華隊常客，2006年首次當選國手至今，已經長達17年，仍有強烈企圖心挑戰9月杭州亞運，他說：...

原民運／增設女子棒球 地主台北誓言金

112年全國原住民族運動會24日在台北花博爭艷館開幕，揮別新冠肺炎疫情的賽會報名總人數超過8千3百人，創下歷年新高，賽事...

體育署設置太陽能光電風雨球場 198所學校完工

受到近年來全球極端氣候影響，難以預測的天氣嚴重影響學生體育課或課後運動的安排。體育署從民國107年啟動「擴大設置太陽能光...

NFL／放走布朗 酋長補強難度高

衛冕冠軍酋長在自由市場放走明星左截鋒布朗（Orlando Brown Jr.），表現不穩定的右截鋒懷利（Andrew ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦