自行車／天氣不給力 折返意外解鎖「風中劍」

一早來到故宮旁 原住民主題公園集合

不誇張 起碼200個人起跳😅

7點10分出發後 往冷水坑方向前進

冷水坑約13公里

原定計畫是如來神掌 盡量保守 不要騎太快

經過平等里

冷水坑最後三公里 起大霧 下雨..

冷水坑到啦！

霧大到…能見度10-15公尺

騎完中湖戰備道路決定放棄如來神掌

原路折返改騎風中劍路線

個別地方都有去過 串在一起沒試過😅

就把冷水坑當熱身吧風櫃嘴

台北知名路線 從楓林橋開始

大約6.1公里左右 從地乾騎到又起大霧 又下雨…..

中社路 大約快4k 比風櫃嘴好騎

坡度緩 路大條 是個適合練車的好地方👍🏻

最後一個 劍南路 應該是所有裡面最簡單的

只要騎2.6公里就到啦

但因為前面有衝一下 最後沒力只好慢慢龜了😅

原訂計畫是 騎完如來神掌去吃好料慶祝

1月的陽金三P隊名 「進步一小時吃茹絲葵隊」達成

因為今天距離跟爬升太少 想想外帶個香蕉奶油派回家吃就好了😅

如來神掌✋下期待續

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