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自行車／天氣不給力 折返意外解鎖「風中劍」
一早來到故宮旁 原住民主題公園集合
不誇張 起碼200個人起跳😅
7點10分出發後 往冷水坑方向前進
冷水坑約13公里
原定計畫是如來神掌 盡量保守 不要騎太快
經過平等里
冷水坑最後三公里 起大霧 下雨..
冷水坑到啦！
霧大到…能見度10-15公尺
騎完中湖戰備道路決定放棄如來神掌
原路折返改騎風中劍路線
個別地方都有去過 串在一起沒試過😅
就把冷水坑當熱身吧風櫃嘴
台北知名路線 從楓林橋開始
大約6.1公里左右 從地乾騎到又起大霧 又下雨…..
中社路 大約快4k 比風櫃嘴好騎
坡度緩 路大條 是個適合練車的好地方👍🏻
最後一個 劍南路 應該是所有裡面最簡單的
只要騎2.6公里就到啦
但因為前面有衝一下 最後沒力只好慢慢龜了😅
原訂計畫是 騎完如來神掌去吃好料慶祝
1月的陽金三P隊名 「進步一小時吃茹絲葵隊」達成
因為今天距離跟爬升太少 想想外帶個香蕉奶油派回家吃就好了😅
如來神掌✋下期待續
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