擊劍／全國第一次少年錦標賽 發掘基層優秀選手

112年全國第一次少年擊劍錦標賽，於3 月 17 日至 19 日在新北市板樹體育館。為提倡我國小學生多元化參加課外體育活動，發掘基層潛在的優秀擊劍選手而舉辦。 一連三天的比賽，小選手們各各卯足全力並

2023-03-19 20:33