擊劍／全國第一次少年錦標賽 發掘基層優秀選手

112年全國第一次少年擊劍錦標賽，於3 月 17 日至 19 日在新北市板樹體育館。為提倡我國小學生多元化參加課外體育活動，發掘基層潛在的優秀擊劍選手而舉辦。
一連三天的比賽，小選手們各各卯足全力並在父母親的鼓勵中及現場學長姐們協助取得各項目的好成績！
112年全國第一次少年擊劍錦標賽，於3 月 17 日至 19 日在新北市板樹體育館。為提倡我國小學生多元化參加課外體育活動，發掘基層潛在的優秀擊劍選手而舉辦。
一連三天的比賽，小選手們各各卯足全力並
亞洲盃射箭世界排名賽第1站今天在國體大田徑場進行最後1天賽事，就讀新竹香山高中的台灣好手林嘉妤在反曲弓女子個人決賽，以6...
在國立體育大學田徑場舉行的亞洲盃射箭世界排名賽第1站，今天登場的反曲弓女團金牌戰，台灣靠著李彩綺、江育彤、林嘉妤合力以6...
尋求全英公開賽第4冠的我國「一姊」戴資穎，台灣時間今天凌晨和南韓名將安洗瑩上演「神仙打架」戲碼，雙方大戰3局，歷經1小時...
西班牙好手阿爾卡拉茲在印地安泉（Indian Wells）網賽4強勝出之後，接下來將與俄羅斯的梅德維夫爭冠，如果獲勝將可重...
羽球一姊戴資穎稍早於全英賽，遭到南韓選手安洗瑩逆轉，以總比分1：2敗下陣、於四強止步。賽後，戴資穎於臉書貼文，不僅感謝團隊、展現與安洗瑩的交情，似乎也暗示自己離別賽場的時程已近。
戴資穎在本屆全
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言