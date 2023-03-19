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射箭／亞洲盃林嘉妤包辦反曲弓個人、團體雙金

中央社／ 桃園19日電
林嘉妤。 射箭協會臉書
林嘉妤。 射箭協會臉書

亞洲盃射箭世界排名賽第1站今天在國體大田徑場進行最後1天賽事，就讀新竹香山高中的台灣好手林嘉妤在反曲弓女子個人決賽，以6比2積分擊敗泰國選手，單日2金入袋收穫豐富。

林嘉妤稍早已經和隊友江育彤、李彩綺合力拿下反曲弓女團金牌。

反曲弓女子個人賽，林嘉妤對上泰國選手昆希蘭猜約（Narisara Khunhiranchaiyo），前2局雙方分別射下26比26、27比27的分數，積分戰成2比2平手。

關鍵第3局林嘉妤分別射下9、8、10的27分，壓過對手的23分，積分取得4比2領先；第4局林嘉妤依舊穩當發揮，3支箭分別射下9、9、8分，以26比25的一分之差擊敗對手。

總計林嘉妤4局共12支箭，雖僅有1支10分箭，但有8支9分箭，表現相對穩定，反觀對手昆希蘭猜約，雖有3支10分箭，但仍有2支7分箭、6支8分箭。

林嘉妤告訴中央社記者：「前2局真的很緊張，畢竟這是我第一次參加國際賽，很想要把握好機會，未來才能邁向更大的舞台，所以我賽前練習時，就是努力把動作做好，調整好每一次的呼吸。」

林嘉妤國小時因為不愛讀書跑去參加田徑隊，但由於個子太小跑不快沒成績，某次看到電視在報導新竹香山國小射箭隊成績很好，當時心裡就想去試試看吧。

也因此，林嘉妤的升學之路就一路朝著新竹的射箭體系走，包括富禮國中、香山高中，現在已經是高中2年級。

林嘉妤說：「這次能在亞洲盃拿個人和女團雙金真的有些意外，本來以為自己個人賽應該沒什麼機會，畢竟資格賽的時候並沒有射得很好，心情還因此低落了一下，沒想到個人賽就這樣一路順順地拿下冠軍。」

田徑

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