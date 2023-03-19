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全英公開賽／英文受訪分享信念 戴資穎：永遠要相信自己

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎4強賽和安洗瑩大戰3局。圖／Badminton Photo提供
戴資穎4強賽和安洗瑩大戰3局。圖／Badminton Photo提供

尋求全英公開賽第4冠的我國「一姊」戴資穎，台灣時間今天凌晨和南韓名將安洗瑩上演「神仙打架」戲碼，雙方大戰3局，歷經1小時又22分鐘激戰，小戴在錯失4個賽末點下以21：17、19：21、22：24遭逆轉，連兩年止步4強，但她仍分享紋在手上的刺青，且是用全英文受訪，解釋父親給自己的信念。

總獎金125萬美金的全英公開賽是BWF超級1000分大賽，戴資穎曾在2017年、18和20年封后，今年以第3種子身份挺進4強，連2年和安洗瑩搶決賽門票。雙方前兩局各下一城，決勝局更多達12度平手，可惜小戴連兩年4強止步，沒能和大陸好手陳雨菲會師決賽。

雖沒能挑戰全英公開賽第4冠，小戴和安洗瑩這場對決獲得BWF用「偉大」來形容，小戴也自評拚盡全力，她接受官方採訪時也秀出手腕上的刺青，並用英文解釋，刺青是「相信自己」。

外媒詢問，刺青圖案是否是隻龍，小戴解釋說：「不是，這是隻蛇，我爸爸畫的。」她透露2到3年前將這隻蛇紋上身，「因為我爸爸總是告訴我，要相信自己。」

戴資穎 陳雨菲

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