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印地安泉網賽／阿爾卡拉茲闖決賽 重返球王剩一步

中央社／ 印地安泉18日綜合外電報導
阿爾卡拉茲闖進決賽。 路透社
阿爾卡拉茲闖進決賽。 路透社

西班牙好手阿爾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在印地安泉（Indian Wells）網賽4強勝出之後，接下來將與俄羅斯的梅德維夫爭冠，如果獲勝將可重返世界球王寶座。

法新社報導，世界排名第2的阿爾卡拉茲在本屆印地安泉賽事名列第1種子，今天以7-6（7/4）、6-3擊敗世界排名13的義大利對手辛納（Jannik Sinner），今年第3度闖入決賽，如果明天順利奪冠，不但拿下生涯第3座大師賽1000系列賽事冠軍，也可讓他重返世界球王寶座。

阿爾卡拉茲本季因傷起步較慢，但2月先在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）贏得冠軍，接著在里約熱內盧（Rio de Janeiro）也打進決賽。

今天的比賽中，阿爾卡拉茲在第一盤就早早破了辛納的發球局搶得上風，但後來有一局出現4個非受迫性失誤，讓對手將比分扳成4比4。

阿爾卡拉茲表現反常讓辛納逮到機會，先是取得5-4領先，接著在6-5盤末點升高施壓。不過阿爾卡拉茲以一記過網急墜球，再加上如教科書般的截擊，成功拿下這一局。

士氣大振的阿爾卡拉茲在決勝局發威，以一記反手對角球鎖定第1盤勝利，並在第2盤第2局以精采的吊球破了辛納的發球局。

雙方比數來到4-2，阿爾卡拉茲憑著連續3個對手難以招架的發球擺脫了0-30的落後困境；最後一局，阿爾卡拉茲先以一記「愛司」球開場，最後再以如雷霆般的正手拍結束比賽。

阿爾卡拉茲表示與辛納比賽絕非易事，「我知道我必須提高自己的水準，第1盤真的很接近」、「不過在第2盤我冷靜下來，打得比較放鬆，（那）是一切的關鍵。」

阿爾卡拉茲期待與手感火燙的梅德維夫（Daniil Medvedev）較量。「我是一個有企圖心的人。」「我想和世界上最好的球員比賽，我會說梅德維夫是現在最好的球員。」

阿爾卡拉茲表示梅德維夫有著驚人的連勝紀錄，這將是一項艱鉅挑戰，但他已做好準備。

阿爾卡拉斯

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