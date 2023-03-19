羽球／「明年最後一次來這場地」 小戴全英賽後感言藏退休伏筆

羽球一姊戴資穎稍早於全英賽，遭到南韓選手安洗瑩逆轉，以總比分1：2敗下陣、於四強止步。賽後，戴資穎於臉書貼文，不僅感謝團隊、展現與安洗瑩的交情，似乎也暗示自己離別賽場的時程已近。

戴資穎在本屆全英賽，先於16強擊敗泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），又於八強力退何冰嬌晉級四強。在四強賽中，戴資穎先下一城，以21：17拿下首盤，但對手安洗瑩也在第二盤反擊，以21：19扳平戰局。決勝局，戴資穎雖一度以20：18獲得賽末點，卻屢攻不下，最後反倒以22：24飲恨出局。

雖然可惜，但戴資穎也在賽後展現風度，放上自己和安洗瑩交換的頭帶，並詢問球迷：「誰可以幫我翻譯一下韓文寫什麼？字體好可愛～是不是名字之類的？」而上頭寫的，應是「안세영」（安洗瑩）以及「대한민국」（大韓民國）。

此外，戴資穎也對粉絲以及團隊表達感謝之意，「謝謝我的團隊們：）、謝謝飛來這裡為我加油的你們、謝謝現場吶喊的朋友們及網路上的支持。」也對自己喊話：「也謝謝自己每一刻都不放棄的相信自己。」

耐人尋味的是，小戴也在文中提及，「明年應該會是我最後一次來到這個賽場，我真的好喜歡在這裡比賽～」也讓人猜測，是否在暗示自己將在明年選擇退役，或於奧運後告別羽球賽場。

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