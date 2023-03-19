跆拳道／比利時公開賽奪銀 羅嘉翎：回台想「大吃一頓」

跆拳國手羅嘉翎今天在比利時公開賽連拚5場後奪得銀牌，歐洲賽程暫告一段落。飽受控制體重所苦的她說，回台後最想大吃，但只要「一頓」就好，因為要進軍奧運還需挑戰更多比賽。

5日在美國公開賽因超重0.1公斤無法參賽，12日在荷蘭公開賽奪得銅牌，羅嘉翎今天在比利時公開賽進一步奪銀，狀況越來越好。她在G1等級的荷蘭賽事獲積分3.6分，比利時隆默爾（Lommel）的這場G2等級則可獲12分，後續還得累積更多分數以拚進明年巴黎奧運。

也因為比利時公開賽給分較高，今天比賽共有超過50位來自各國的選手報名。教練劉聰達說：「世界排名前5的有4個都來了。」

選手眾多使得整個比賽時間拉得很長，非常考驗耐心和體力。台灣團隊從上午約8時就入場，一直到晚上8時多羅嘉翎打完冠亞軍賽才收工，吃著特地從附近荷蘭城市到場加油的台灣家庭買來的速食漢堡，才算是一整天壓力放鬆後比較像樣的一餐。

以第4種子身分參賽的羅嘉翎在歐洲期間感冒未痊癒，加上必須盡量節制飲食、控制體重以免不符量級而失格，今天前2場比賽未能發揮實力，贏得辛苦。表現失常且多處傷痛，又有背負眾多期待的壓力，讓她在休息期間幾次情緒低潮，但也很快調適好迎接下一場比賽。

第3場比賽劉聰達指導她改以擅長的防守打法，保持體能，接著漸入佳境。到第4場對上世界排名第2、公開賽第1種子的土耳其選手，就連續2局取勝。在只有約10分鐘休息就緊接著上場打冠亞軍賽的情況下，輸給匈牙利的馬頓（Luana Marton），以銀牌結束這趟旅程。

羅嘉翎賽後接受中央社記者採訪，坦言今天狀況不佳，「很多（攻防）動作可以做，其實自己沒有把握好…其實是有體力去做的，只是自己心態沒有調整好」。

今天比賽結束後團隊將先回台灣，4月再出發去中國杭州打大滿貫賽。因此羅嘉翎笑說比賽後最想要回台大吃，滿足壓抑許久的口腹之慾，「但只要一頓就好」。

劉聰達解釋，由於去年6月世界跆拳道聯盟改變比賽規則，允許推擠，讓羅嘉翎剛開始難以適應，因此去年下半年以來一直加強重量訓練，增加肌肉力量以抗擊對手推擠。但兩難的是肌力越強，體重就會增加，影響參加比賽的量級，但若要換到更重的量級，過去的積分又會前功盡棄。

「所以說她也很辛苦，下半年度還有10幾個比賽，她體重幾乎都要維持在很低的狀態。」劉聰達說。

相較上屆奧運獲得銅牌的羅嘉翎深負眾望，參賽為了拚積分，參加這次比利時公開賽的另2位更年輕台灣選手，則是為了累積國際經驗。

第一戰就遇上泰國種子選手而落敗的莊昕璇表現自信，「跟這些選手其實沒有差到很多，但是就要繼續加油」。她期待能獲得世界錦標賽資格，代表台灣參賽。

今年進入國家隊的梁興誠也告訴中央社，此行最主要目的是多吸收國際賽經驗，「多跟不同國家的選手切磋看看，瞭解自己的強度到底在哪裡，像這次比利時的比賽，很明顯看得出來就是後面體力完全不足」。他在第一戰敗給英國選手，比賽中一度倒地扭傷腳。

無論新手或老將，跆拳道台灣代表隊每年約得花大半時間在海外參賽，羅嘉翎團隊這一趟自2月出國到今天歐洲賽事告一段落，終於可以回家好好休息，迎接未來更多更大的挑戰。

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