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馬拉松／台灣首場金標賽事 萬金石馬拉松萬人起跑

中央社／ 新北19日電
2023新北市萬金石馬拉松19日上午在萬里翡翠灣舉辦，共有1萬多名跑者參與，是全台首場經世界田徑總會認證的金標賽事。（新北市政府提供）
2023新北市萬金石馬拉松19日上午在萬里翡翠灣舉辦，共有1萬多名跑者參與，是全台首場經世界田徑總會認證的金標賽事。（新北市政府提供）

2023新北市萬金石馬拉松，今天清晨共有1萬多名跑者參與，其中包括來自33國、300名外籍選手共襄盛舉，一起見證台灣首場世界田徑總會認證的金標章賽事，場面壯觀。

萬金石馬拉松今天上午在萬里翡翠灣舉辦，一早就聚集了許多民眾，經過熱身活動後，今天上午6時許在新北市長侯友宜等人鳴槍下，國內外長跑好手展開42公里馬松拉賽事；隨後，10公里「挑戰馬」賽事也熱鬧起跑。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，萬金石馬拉松是全台首場經世界田徑總會認證的金標章賽事，得來不易，從2015年銅標籤到銀標籤、金標籤，走過漫長歲月。

侯友宜表示，今天的馬拉松共約1萬1000名跑者參與，其中，來自外國的選手有33國300名跑者，身上穿的跑衣是由咖啡渣跟寶特瓶所製作，不僅代表永續城市的概念，更讓世界看見台灣。

新北市政府體育處表示，本屆賽事共有超過1萬1000名選手參加，包括33國、300名外籍選手，其中有邀請來自巴林、西班牙、衣索比亞、肯亞等國12名國際菁英好手來台參賽。

體育處表示，這場萬金石馬拉松持續與選手共同落實環境永續作為，還首創起終點設置LED拱門，取代過往大型帆布僅能提供單一資訊，也避免印製過程可能造成的環境汙染，完賽成績證明同樣以電子方式提供，完賽選手可於賽後直接掃描號碼布上的QR Code查詢。

萬金石馬拉松 田徑

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