全英公開賽／和安洗瑩激戰3局 戴資穎錯過4賽末點無緣決賽

尋求全英公開賽第4冠的我國「一姊」戴資穎，台灣時間今天凌晨和南韓名將安洗瑩激戰3局，搶下首局的小戴決勝局錯過4個賽末點，遭世界排名第2的安洗瑩以17：21、21：19、24：22逆轉奪勝，讓小戴連兩年止步4強。

總獎金125萬美元的全英公開賽是BWF超級1000分大賽，戴資穎曾在2017年、18和20年封后，今年以第3種子身份挺進4強，和安洗瑩上演生涯第5度對決；過去4次碰頭，兩人有兩場打滿3局，安洗瑩以3勝1敗稍居上風，勝場也包括去年全英公開賽的4強對陣。

連兩年4強遭遇，首局雙姝互有領先，小戴14：15時連趕4分逆轉，以21：17先下一城；第二局小戴一度以5：11落後，一步步追趕到15：15扳平，還曾以19：18領先，可惜遭安洗瑩連下3分逆轉，將戰局逼到決勝第3局。

決勝局小戴從8：13落後下急起直追，先追到15：15平手，拉鋸戰下小戴先取得20：18的優勢，但遭安洗瑩瓦解2次賽末點，接續小戴21：20、22：21兩次結束比賽的機會也沒能拿下，最終遭安洗瑩連拿3分逆轉，連2年取得全英公開賽門票。

這場大戰宛如「神仙打架」，除歷時1小時又22分鐘，決勝局雙方更多達12度平手，可惜小戴連兩年4強止步，沒能和大陸好手陳雨菲會師決賽。

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