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健美健身／秀肌肉展現力與美 基隆子弟勇奪三冠王
2023Fitmodel模特健體、形體錦標賽暨111年度全國中等學校健美健身錦標賽暨亞洲盃國手選拔及基隆市長盃，17日起在基隆市體育館熱鬧展開，3天賽事有464位選手報名參加，展現力與美。基隆子弟王言庭勇奪「三冠王」，表現優異。
長期為體育發聲，也曾是網球國手的議員陳宜昨天表示，健美健身運動已經是台灣越來越高人氣的全民運動項目。很高興基隆子弟王言庭，勇奪男子形體、男子健體、Fitmodel冠軍的「三冠王」，表現優異，為基隆爭光。
市長謝國樑開幕時致詞說，越來越多民眾加入健身行列，也促使基隆在去年全民運動會在男子健美項目奪得1面金牌，特別感謝體育會理事長鄭錦洲長期耕耘支持基隆體育。
基隆市長盃將在今天登場舉行，陳宜昨天到場為基隆市代表健美選手王言庭加油打氣。今天賽事開放觀眾免費入場，歡迎基隆鄉親到場加油打氣。
基隆市健美健身委員會主委羅仕傑說，全國中等學校的賽事舉行是政府核備賽事，如有取得好成績將有助於體育績優升學考試，未來會積極向中華民國健美健身協會多多爭取來基隆舉行。
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