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全英公開賽／1：2被安洗瑩逆轉 戴資穎無緣決賽
2023年全英羽球公開賽女子單打比賽，台灣羽球一姐戴資穎在4強賽先盛後衰以1比2不敵南韓選手安洗瑩，無緣打入決賽。
比賽首局，戴資穎表現出色，以21：17取得勝利。然而，在第二局安洗瑩逆轉以21：19雙方扳平。
第三局比賽，雙方互有領先，且戴資穎先以20比18出現兩個賽末點，但被化解掉，最終小戴回擊出界，以22：24輸掉這局，讓安洗瑩收下對戰3連勝，戴資穎止步四強。
本屆全英公開賽最後將由大陸陳雨菲與南韓安洗瑩爭奪后冠。
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