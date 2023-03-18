全國總統盃運動舞蹈錦標賽 成人A組標準舞與拉丁舞金牌產生

112年度第22屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽今（18）日於台北體育館四樓熱鬧開跳，成人A組標準舞與拉丁舞，分別由林立/謝汶芯與林詠鉦/莊雅晴囊括金牌，兩組選手同時也奪下亞洲室內暨武藝運動會國家代表隊選拔賽冠軍，拿到參賽入場券。

此役不僅是今年全國積分排名暨國手選拔的首站，也是亞洲室內暨武藝運動會國家代表隊選拔賽。在亞武選拔賽方面，標準舞第一名林立/謝汶芯；第二名林廷駿/陳怡安；第三名藍郁翔/劉靜。拉丁舞部分第一名林詠鉦/莊雅晴；第二名葉紘/張瑜庭；第三名藍郁翔/劉靜。

林詠鉦表示，他們曾於2017年在土庫曼參加過亞武運動會，由於各國皆派出標準與拉丁最強的兩組人馬，可以說是亞洲最TOP的比賽，競爭壓力非常大，他們的森巴雖然跳進了決賽，但最終未能奪牌。這一次很高興拿到了出賽入場券，希望能一雪前恥，跳出好成績。

中華舞總祕書長彭彥鳴表示，亞武運動會原定於2020年在泰國舉行，但適逢全球疫情，延到今年的11月，只要是去年年度國手或儲備國手，年齡在15歲以上，均可報名參與，基本上標準舞與拉丁舞部分各錄取兩組選手列為培訓隊，但最後的參賽名單，仍有待體育署確認。

職業A組標準舞，沈士平/孫綺金牌；簡菟吾/洪珮紋銀牌；陳品儒/范姜詩旋銅牌。

職業A組拉丁舞，呂昆樺/劉宜靈金牌；陳品儒/范姜詩旋銀牌；蔡孟翰/張瑜玲銅牌。

成人A組標準舞，林立/謝汶芯金牌；林廷駿/陳怡安銀牌；藍郁翔/劉靜銅牌

成人A組拉丁舞，林詠鉦/莊雅晴金牌；葉紘/張瑜庭銀牌；蔡哲翔/任艾莉銅牌。

小將藍郁翔舞伴臨時有要事離開，因此不得不在成人A組拉丁舞與21歲以下青年A組拉丁舞棄賽。

21歲以下青年A組標準舞，藍郁翔/劉靜金牌；李瑾曄/許妤謙銀牌；董誠哲/翁翊睿銅牌。

21歲以下青年A組拉丁舞，董誠哲/翁翊睿金牌；李侑宸/林芯妤銀牌；曹博程/陳妍安銅牌。

青年A組標準舞，李瑾曄/許妤謙金牌；陳柏澄/黃子盈銀牌；陳世璿/王儀珊銅牌。

青年A組拉丁舞，李侑宸/林芯妤金牌；林冠佑/許芸瑄銀牌；周承蔚/康歆妮銅牌。

葉紘與張瑜庭。 大會提供

藍郁翔與劉靜。 大會提供

林詠鉦與莊雅晴。 大會提供

林詠鉦與莊雅晴。 大會提供

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