擊劍／亞錦賽暨世錦賽國手選拔 新北板樹體育館展開兩天競技

2023年亞洲擊劍錦標賽及2023年世界擊劍錦標賽選拔，在3月18日至19日，共2天於新北市板樹體育館舉行。
首日競爭激烈的男子銳劍選出共4位代表隊選手，名次順序為，台北市中正高中李讓、葛 屹盧、辰記徐敬文、國立體大吳祥慶。
另112年全國第一次長青擊劍排名賽及112年全國第一次少年擊劍錦標賽也都在板樹體育館開打，歡迎大家一起來為認真的大小選手們加油打氣！
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