擊劍／亞錦賽暨世錦賽國手選拔 新北板樹體育館展開兩天競技

2023年亞洲擊劍錦標賽及2023年世界擊劍錦標賽選拔，在3月18日至19日，共2天於新北市板樹體育館舉行。

首日競爭激烈的男子銳劍選出共4位代表隊選手，名次順序為，台北市中正高中李讓、葛 屹盧、辰記徐敬文、國立體大吳祥慶。

另112年全國第一次長青擊劍排名賽及112年全國第一次少年擊劍錦標賽也都在板樹體育館開打，歡迎大家一起來為認真的大小選手們加油打氣！

剛奪得亞青少男銳個人團體雙銀選手李讓也入選代表隊。達永開發-耀達建設提供

樹林國小校長、楊教練、得獎選手。讀者提供

懷生國中邱教練與女銳少年選手劉家蒨。讀者提供

忠孝國小林教練與選手劉宇樂。讀者提供

齊天擊劍廖教練與得獎選手。讀者提供

貝思擊劍教練與得獎選手。讀者提供

奧林擊劍教練與得獎選手。讀者提供

Yi Fencing教練與得獎選手讀。讀者提供

男子銳劍代表隊選手左起徐敬文、李讓、吳祥慶。讀者提供

男子銳劍代表隊選手左起徐敬文、葛屹盧、李讓。讀者提供

貝思擊劍教練與得獎選手。讀者提供

繁星擊劍教練與得獎選手。讀者提供

頒獎典禮。讀者提供

頒獎典禮。讀者提供

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