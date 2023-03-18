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擊劍／亞錦賽暨世錦賽國手選拔 新北板樹體育館展開兩天競技

聯合新聞網／ 綜合報導
2023年亞洲擊劍錦標賽及2023年世界擊劍錦標賽男子銳劍4位代表隊選手左起葛屹盧、徐敬文、李讓、吳祥慶。讀者提供
2023年亞洲擊劍錦標賽及2023年世界擊劍錦標賽男子銳劍4位代表隊選手左起葛屹盧、徐敬文、李讓、吳祥慶。讀者提供

2023年亞洲擊劍錦標賽及2023年世界擊劍錦標賽選拔，在3月18日至19日，共2天於新北市板樹體育館舉行。

首日競爭激烈的男子銳劍選出共4位代表隊選手，名次順序為，台北市中正高中李讓、葛 屹盧、辰記徐敬文、國立體大吳祥慶。

另112年全國第一次長青擊劍排名賽及112年全國第一次少年擊劍錦標賽也都在板樹體育館開打，歡迎大家一起來為認真的大小選手們加油打氣！

剛奪得亞青少男銳個人團體雙銀選手李讓也入選代表隊。達永開發-耀達建設提供
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樹林國小校長、楊教練、得獎選手。讀者提供
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懷生國中邱教練與女銳少年選手劉家蒨。讀者提供
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忠孝國小林教練與選手劉宇樂。讀者提供
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齊天擊劍廖教練與得獎選手。讀者提供
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貝思擊劍教練與得獎選手。讀者提供
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奧林擊劍教練與得獎選手。讀者提供
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Yi Fencing教練與得獎選手讀。讀者提供
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男子銳劍代表隊選手左起徐敬文、李讓、吳祥慶。讀者提供
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男子銳劍代表隊選手左起徐敬文、葛屹盧、李讓。讀者提供
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貝思擊劍教練與得獎選手。讀者提供
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繁星擊劍教練與得獎選手。讀者提供
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頒獎典禮。讀者提供
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頒獎典禮。讀者提供
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