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射箭／反曲弓女團晉亞洲盃金牌戰 中華隊林嘉妤拚2金

中央社／ 台北18日電

台灣反曲弓女團亞洲盃射箭賽第一站連過2關，今天4強賽以6比0橫掃印度，明天金牌戰將出戰馬來西亞，女團成員之一的林嘉妤還晉級個人反曲弓金牌戰，明天將挑戰單日2金。

2023亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽睽違4年再次在台灣舉行，賽事選在國立體育大學田徑場進行，共吸引15國、200名射箭好手參賽，台灣在反曲弓和複合弓男、女團共派出4隊共16名年輕選手參加。

台灣反曲弓女團為大會頭號種子，首輪輪空，8強賽以6比2擊敗菲律賓隊，今天4強賽與印度碰頭。

台灣女團由李彩綺、江育彤、林嘉妤組成，4強賽表現依舊穩健，首局以54比53拿下後，率先進帳2分積分。

台灣女團第2局連2支10分箭，以53比48再下一城，反觀印度隊狀況不佳、出現3支7分箭。

台灣女團積分以4比0搶先聽牌後，第3局再以53比50搶下，以積分6比0勝出，收下金牌戰門票，明天將與馬來西亞爭金。

反曲弓女子個人賽部分，頭號種子李彩綺在16強賽提前落馬，而林嘉妤一路過關斬將挺進金牌戰，明天將一日2戰，女團金牌戰結束後，林嘉妤稍作休息後將在個人金牌戰上陣，迎戰泰國選手昆希蘭猜約（Narisara Khunhiranchaiyo）。

田徑

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