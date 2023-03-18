全國原住民運動會聖火傳遞到金門 薪火相傳永不斷

二年一度的 112年全國原住民運動會，將於3月24日至27日假台北市舉行，聖火傳遞今天到金門，由縣府教育處處長孫麗琪、副處長洪蘋萱接下聖火後，交給金寧中小學生及原住民選手代表的聖火隊後，繞境五鄉鎮，孫麗琪也期許選手們，屆時要好好表現，贏得佳績。

這項聖火傳遞活動，今天上午在金門縣政府廣場前舉行，即將赴台參與的金門籍選手都到場參加，據了解，金門是第二次組隊參加，此次參賽項目計有田徑、籃球、槌球、跆拳道、傳統路跑、傳統射箭及傳統鋸木等7項賽事，共有41位選手、教練、職員參加。

孫麗琪在致詞時表示，全國原住民族運動會每兩年舉辦一次，聚集全國各地的原住民運動好手，互相競爭、學習，聖火環島來到金門同時也象徵薪火相傳永續不斷；將如同勇士永垂不朽的奮鬥精神傳遞到金門，預祝此次全國原住民族運動會能順利平安成功。

據了解，全國原住民運動會的比賽項目包括:原住民族擅長的競賽種類: 田徑、柔道、跆拳道、籃球、棒球、角力、慢速壘球、槌球等八項；與原住民族傳統民俗體育活動：傳統射箭、傳統樂舞、傳統路跑、傳統負重、傳統摔角、傳統鋸木、傳統狩獵、傳統擲矛、傳統拔河等九項，共計17項。

縣府教育處也說，「全國原住民族運動會」也是縣力的展現，歡迎縣民共襄盛舉，一起為選手加油打氣，一起來為金門的選手加油打氣，並期勉所有參賽選手發揮實力，締造佳績，為金門爭光。 二年一度的 112年全國原住民運動會，將於3月24日至27日假台北市舉行，聖火傳遞今天到金門。圖／縣府提供 全國原住民運動會的聖火傳遞今天到金門，由金寧中小學生及原住民選手代表接下聖火後，繞境五鄉鎮。圖／縣府提供

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