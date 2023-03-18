「全力原夢」全國原住民族運動會大會聖火傳遞，今天上午抵達最後一站基隆市，傳統拔河「團體賽」，基隆今年將挑戰3連霸，期超越上一屆3金4銀2銅的成績。

教育處長劉美蘭和原住民議員陳明建、體育會理事長鄭錦洲陪同，從北市體育局專門委員呂生源手中，接過聖火主火交給市府體健科長吳國偉，再由南榮國中體育班學生進行副火傳遞。

每兩年舉辦一次的全國原住民族運動會，今年由台北市政府舉辦，聖火在3月13日起陸續在各縣市進行傳遞，比賽時間為3月24日至27日。

市長謝國樑說，市府關心原住民事務與各項體育發展，未來朝打造明星少棒隊方向逐步前進，期待原住民孩子加入行列，也鼓勵基隆代表隊選手，維持良好健康狀態，帶著平常心將平時苦訓成果，在競技場上再創佳績。

教育處表示，今年代表隊共366人，除傳統射箭、傳統樂舞、傳統路跑、傳統負重、傳統拔河及水域活動等6項傳統項目，還有擅長的田徑、跆拳道、籃球、棒球、慢速壘球、槌球等6項項目。 全原運聖火最後一站傳到基隆，傳統拔河團體賽挑戰3連霸。圖／教育處提供 全原運聖火最後一站傳到基隆，傳統拔河團體賽挑戰3連霸。圖／教育處提供

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