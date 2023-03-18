拔河／花蓮太平洋盃全國錦標賽 17日後山點燃戰火

台灣拔河年度三大賽之一的花蓮太平洋盃全國拔河錦標賽，今年將於3月17日起在花蓮縣立體育館點燃戰火，這也是從事拔河運動小將們的升學指定盃賽，台灣拔河界的明日之星們將齊聚一堂，用默契和氣力和對手一較高下，爭取至高無上的冠軍榮光。

一年一度的全國拔河錦標賽，今年移師花蓮舉行，本屆比賽也由花蓮縣冠名，今年比賽共有17個組別，中華拔河運動協會表示，往年這項比賽都有80支以上隊伍參賽，也是學生層級年度最重要的賽事。

中華拔河運動協會理事長陳建平除感謝花蓮縣政府的大力幫忙與協助，也提到基層是任何一項運動的根本，唯有從事的人口越多，這項運動的發展才能越蓬勃，就像台灣女子拔河代表隊去年在美國伯明罕世界運動會，在女子540公斤級締造史無前例的5連霸，選手們都是自基層開始深耕、茁壯。

陳建平並強調，為持續確保運動績優升學管道暢通，未來也會持續爭取學校體育班設立，並為選手爭取擔任各級學校體育班專任運動教練，才能給選手方向和保障，也才能維持台灣拔河在國際上霸主地位。

中華拔河運動協會秘書長卓耀鵬則表示，花蓮擁有好山好水與令人心曠神怡的怡然景致，這次花蓮太平洋盃全國拔河錦標賽，也是自108年底的協會盃室內拔河錦標賽暨2019年國際室內拔河邀請賽後，相隔3年多再次重返後山開拔，他不忘再次感謝花蓮縣政府：「提供這麼好的場地與環境，讓學生們可以盡情施展，拿出最佳表現。」

花蓮太平洋盃全國拔河錦標賽，3/17後山點燃戰火。 拔河協會提供

花蓮太平洋盃全國拔河錦標賽，3/17後山點燃戰火。 拔河協會提供

花蓮太平洋盃全國拔河錦標賽，3/17後山點燃戰火。 拔河協會提供

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