健力／公東高工獲佳績 2女選手破6項全國紀錄

台東縣私立公東高工健力隊參加全國賽，奪10金9銀5銅並獲精神總錦標與高女組亞軍殊榮，其中2女選手破6項全國紀錄，為近年來最佳成績，4月底將赴印度比賽。

公東高工今天發布新聞稿表示，今年度全國青年盃健力錦標賽日前於高雄市苓雅運動中心舉行，公東高工健力隊教練胡俊雄帶6名選手征戰，在眾多好手中脫穎而出，成績令人驚艷，個個穿金戴銀。

公東高工老師謝甄芸接受中央社記者訪問表示，就讀餐飲科3年級的吳沛蓁成績最為亮麗，參加高女組76公斤級，在蹲舉、臥舉、硬舉及3項總和不但榮獲3面金牌，並且成為這4項的最新全國紀錄保持者，因此成為大會最佳舉者獎得主。

就讀建築科2年級的邱子恩，參加高女組63公斤級，成績同樣亮麗，在蹲舉及臥舉項目雙雙得金，成績也打破全國紀錄。

其他選手同樣有搶眼的表現，且大多有突破自我的成績，讓胡俊雄滿意，頗為子弟兵的成就為榮，因為平時日復一日的訓練，他們才能用恆心練就了強大的體能與爆發力，他們的行為足以成為其他同學的楷模。

這次共奪得10金9銀5銅佳績，此外並獲得精神總錦標與高女組亞軍殊榮，為近年來最佳成績；

胡俊雄表示，隊員當中吳沛蓁、古心薇、邱子恩及顏邵葵上個月甫獲選為亞洲盃健力錦標賽國手資格，將於4月30日至5月7日遠赴印度參加比賽。

公東高工校長李恭榮表示，很感謝公東高工能與卑南國中合作，讓選手可以在台東縣內完成三級培育，更感謝卑南國中校長陳文靜及教練胡俊雄平日細心指導選手，讓他們的成績突飛猛進，而健力選手的優秀表現正足以鼓勵其他同學，一分耕耘，一分收獲，無論在技藝學習或是體育的鍛鍊，只要堅持下去，每人都有表現出色的時刻。

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