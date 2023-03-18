全英公開賽／女單F4會師4強 戴資穎強碰最火熱的安洗瑩

全英羽球公開賽今天上午在戴資穎以直落二擊敗中國大陸好手何冰嬌，以及前西班牙球后馬琳退賽後4強名單出爐，將由女單世界排名前4名的山口茜、安洗瑩、戴資穎與陳雨菲爭奪冠軍賽門票，其中戴資穎的對手將是世界排名第2名的南韓天才少女安洗瑩，雙方近兩次對戰戴資穎都屈居下風。

BWF巡迴賽近半多來在女單賽場上形成「F4」山口茜、安洗瑩、戴資穎與陳雨菲互相拉鋸的局面，尤其在本賽季的前4場超級500以上賽事中，山口茜與安洗瑩各包辦了2冠，狀況正值顛峰。

全英羽賽4強將由女單世界排名前4名的山口茜、安洗瑩、戴資穎與陳雨菲爭奪冠軍賽門票。 路透社

其中年僅21歲的安洗瑩今年狀況更是火熱，包括在馬來西亞公開賽、印度公開賽印尼名人賽、德國公開賽都闖進到決賽，並在印度公開賽、印尼名人賽連續兩站摘冠，加上全英公開賽在內，開季前5場比賽都挺進到4強。

而戴資穎生涯前4度與安洗瑩交手僅拿過1勝，是在2020年年終賽4強賽，近兩次交手則是苦吞對戰2連敗，包括去年全英公開賽兩人就是在4強賽交鋒，最終安洗瑩以直落二勝出，僅管安洗瑩在冠軍賽不敵山口茜，但仍創下個人生涯在全英公開賽的最佳成績。

全英羽賽4強將由女單世界排名前4名的山口茜、安洗瑩、戴資穎與陳雨菲爭奪冠軍賽門票。 圖／Badminton Photo提供

全英羽賽4強將由女單世界排名前4名的山口茜、安洗瑩、戴資穎與陳雨菲爭奪冠軍賽門票。 圖／Badminton Photo提供

全英羽賽4強將由女單世界排名前4名的山口茜、安洗瑩、戴資穎與陳雨菲爭奪冠軍賽門票。 圖／Badminton Photo提供

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