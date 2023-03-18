快訊

買屋諜對諜 看到低首付別衝動 從舊建案找便宜

普亭被通緝！克里姆林宮痛批國際刑事法院：離譜無法接受

再4天《捍衛任務4》就要上映　片中男星驚傳「自然死亡」讓人錯愕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全英公開賽／女單F4會師4強 戴資穎強碰最火熱的安洗瑩

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
全英羽賽4強將由女單世界排名前4名的山口茜、安洗瑩、戴資穎與陳雨菲爭奪冠軍賽門票。 圖／Badminton Photo提供
全英羽賽4強將由女單世界排名前4名的山口茜、安洗瑩、戴資穎與陳雨菲爭奪冠軍賽門票。 圖／Badminton Photo提供

全英羽球公開賽今天上午在戴資穎以直落二擊敗中國大陸好手何冰嬌，以及前西班牙球后馬琳退賽後4強名單出爐，將由女單世界排名前4名的山口茜、安洗瑩、戴資穎與陳雨菲爭奪冠軍賽門票，其中戴資穎的對手將是世界排名第2名的南韓天才少女安洗瑩，雙方近兩次對戰戴資穎都屈居下風。

BWF巡迴賽近半多來在女單賽場上形成「F4」山口茜、安洗瑩、戴資穎與陳雨菲互相拉鋸的局面，尤其在本賽季的前4場超級500以上賽事中，山口茜與安洗瑩各包辦了2冠，狀況正值顛峰。

全英羽賽4強將由女單世界排名前4名的山口茜、安洗瑩、戴資穎與陳雨菲爭奪冠軍賽門票。 路透社
全英羽賽4強將由女單世界排名前4名的山口茜、安洗瑩、戴資穎與陳雨菲爭奪冠軍賽門票。 路透社

其中年僅21歲的安洗瑩今年狀況更是火熱，包括在馬來西亞公開賽、印度公開賽印尼名人賽、德國公開賽都闖進到決賽，並在印度公開賽、印尼名人賽連續兩站摘冠，加上全英公開賽在內，開季前5場比賽都挺進到4強。

而戴資穎生涯前4度與安洗瑩交手僅拿過1勝，是在2020年年終賽4強賽，近兩次交手則是苦吞對戰2連敗，包括去年全英公開賽兩人就是在4強賽交鋒，最終安洗瑩以直落二勝出，僅管安洗瑩在冠軍賽不敵山口茜，但仍創下個人生涯在全英公開賽的最佳成績。

全英羽賽4強將由女單世界排名前4名的山口茜、安洗瑩、戴資穎與陳雨菲爭奪冠軍賽門票。 圖／Badminton Photo提供
全英羽賽4強將由女單世界排名前4名的山口茜、安洗瑩、戴資穎與陳雨菲爭奪冠軍賽門票。 圖／Badminton Photo提供

全英羽賽4強將由女單世界排名前4名的山口茜、安洗瑩、戴資穎與陳雨菲爭奪冠軍賽門票。 圖／Badminton Photo提供
全英羽賽4強將由女單世界排名前4名的山口茜、安洗瑩、戴資穎與陳雨菲爭奪冠軍賽門票。 圖／Badminton Photo提供

全英羽賽4強將由女單世界排名前4名的山口茜、安洗瑩、戴資穎與陳雨菲爭奪冠軍賽門票。 圖／Badminton Photo提供
全英羽賽4強將由女單世界排名前4名的山口茜、安洗瑩、戴資穎與陳雨菲爭奪冠軍賽門票。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎 山口茜 陳雨菲

延伸閱讀

全英公開賽／直落二拍下何冰嬌 戴資穎女單晉4強

全英公開賽／小戴凌晨2點對決何冰嬌 男單頻爆冷連球王都落馬

全英公開賽／對布莎南13連勝 戴資穎勇闖8強

全英公開賽／領銜5台將闖頭關 戴資穎再戰布莎南挑戰13連勝

相關新聞

全英公開賽／女單F4會師4強 戴資穎強碰最火熱的安洗瑩

全英羽球公開賽今天上午在戴資穎以直落二擊敗中國大陸好手何冰嬌，以及前西班牙球后馬琳退賽後4強名單出爐，將由女單世界排名前...

桌球／首搭闖4強 林昀儒莊智淵：學到很多、回去再訓練

台灣「桌球一哥」林昀儒與「桌球教父」莊智淵今天在WTT新加坡大滿貫賽不敵韓國組合，4強止步。兩人賽後表示，首次搭檔能打到...

全英公開賽／直落二拍下何冰嬌 戴資穎女單晉4強

全英公開賽女單8強賽，台灣羽球一姐戴資穎今天凌晨對決中國大陸何冰嬌，最終戴資穎只花了33分鐘直落二拿下勝利，第八度闖進全英公開賽女單4強。

桌球／WTT大滿貫 林昀儒、莊智淵首次合拍銅牌作收

我國桌球一哥林昀儒與「桌球教父」莊智淵，這次在WTT新加坡大滿貫賽首次合拍，並在今天的男雙四強賽遭遇男雙世界排名第3名的...

自由車／96聯賽接棒環台賽 誓言打造國內絕佳競賽氛圍

環台賽甫完美落幕，全台最高級別的積分聯賽96自由車聯賽將於本周末接續開幕，今年擴大舉辦設有7站，維持聯賽積分制、榮譽領騎...

全英公開賽／小戴凌晨2點對決何冰嬌 男單頻爆冷連球王都落馬

羽壇歷史最悠久的全英公開賽進入8強階段，戴資穎成為我國最後希望。相較女單種子球員只有依瑟儂（Ratchanok Intanon），男單爆冷頻傳，連丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）都意外出

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦