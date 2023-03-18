全英公開賽／直落二拍下何冰嬌 戴資穎女單晉4強

全英公開賽女單8強賽，台灣羽球一姐戴資穎今天凌晨對決中國大陸何冰嬌，最終戴資穎只花了33分鐘直落二拿下勝利，第八度闖進全英公開賽女單4強。

與何冰嬌兩人先前已交手過15次，小戴以11勝4負佔絕對優勢。第一局時，小戴一度以4比6落後，但隨之戴資穎連打下6分反超，雖然一度又被何冰嬌以11比11扳平；但接著小戴打出一波10比1比數後，就以21比12拿下首局。

第二局，戴資穎在1比1平手後，比分一路拉開距離，最後以21比11拿下第二局，直落二拿下勝利。

4強賽戴資穎將對上南韓安洗瑩爭奪決賽權。

udn討論區