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桌球／首搭闖4強 林昀儒莊智淵：學到很多、回去再訓練

中央社／ 新加坡17日專電
台灣「桌球一哥」林昀儒（左）與「桌球教父」莊智淵（右）首度合體，組成跨世代組合，17日在WTT新加坡大滿貫賽男雙4強止步。 中央社
台灣「桌球一哥」林昀儒（左）與「桌球教父」莊智淵（右）首度合體，組成跨世代組合，17日在WTT新加坡大滿貫賽男雙4強止步。 中央社

台灣「桌球一哥」林昀儒與「桌球教父」莊智淵今天在WTT新加坡大滿貫賽不敵韓國組合，4強止步。兩人賽後表示，首次搭檔能打到4強，「還不錯」，學到很多，回去再訓練。

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽在新加坡舉行，台灣選手單打已全數遭到淘汰，女雙組合也在16強止步；混雙組合林昀儒與陳思羽在4強出局，僅剩林昀儒與莊智淵這組跨世代男雙組合。

為籌組台灣隊最強男雙組合，21歲的林昀儒與41歲的莊智淵首度合體，備戰9月登場的杭州亞運。兩人這次在新加坡大滿貫賽連闖3關，擠進4強，今晚對上男雙世界排名第3的韓國組合張禹珍、林鐘勳。

男單世界排名第8、左手持拍的林昀儒與世界排名18的莊智淵合體，對上同樣是「一左一右」搭檔的林鐘勳與張禹珍陷入苦戰，首局在10比8領先時錯失「關門」機會，以11比13失手。

次局台灣組合以11比6拿下，將局數扳平。第3局雙方一路鏖戰，台灣組合以11比13棄守，局數也以1比2陷入落後，讓對手取得「聽牌」優勢。

第4局開賽對手打法依舊強勢，台灣組合在5比9大幅落下，接下來在回擊時發生失誤，最終以5比11讓出，未能闖進決賽。

莊智淵賽後接受中央社記者訪問時表示，賽前就知道對手「不是那麼好打」，第一局10比8領先時，自己在場上感覺太急躁。第2局贏了，但之後戰況膠著，自己陸續出現無謂失誤，處於2比1就很劣勢了。

林鐘勳賽後受訪說，感覺林昀儒與莊智淵搭檔是台灣最強的男雙組合，要贏他們並不容易。

張禹珍則表示，兩位對手打得很好，「事實上，我們的戰術一直在變，這也是我們贏得這場比賽的方法」。

對於與莊智淵首度搭檔就闖到4強，林昀儒受訪表示，第一次搭配能有這樣的成績「還不錯」，從這幾場比賽學到很多，回去再練，之後比賽再努力。

莊智淵也說，因為是第一次搭檔，賽前也沒有太多訓練，「這次就先看、先輕鬆打」，打完回去再做總結、再訓練，沒有給自己設定目標。

教練偉關晴光認為，這次已達到鍛煉目的，「整體發揮還是不錯」，但今天比賽可惜了，「在關鍵時候，兩人配合默契度還是不夠，回去需要再加強訓練」。

林昀儒、莊智淵預計還會合體參加4月WTT球星挑戰賽泰國站及5月的世錦賽。

身為桌球沙場老將，是什麼支持自己一路走到現在？莊智淵坦言，打到現在就是「回到最初單純喜歡打球的感覺，不要想太多，因為再打也沒有多少時間」。

他說，自己狀態一直起起伏伏，仍面臨很多困難，但最能支撐自己的還是對桌球的喜愛，「你喜歡就會想要打好它」。

記者問及是否有設定打到何時？莊智淵回應，「目前應該看的是亞運吧，走一步是一步，再說」。

莊智淵 林昀儒 桌球

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