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桌球／WTT大滿貫 林昀儒、莊智淵首次合拍銅牌作收

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒(左)與莊智淵。 中央社
林昀儒(左)與莊智淵。 中央社

我國桌球一哥林昀儒與「桌球教父」莊智淵，這次在WTT新加坡大滿貫賽首次合拍，並在今天的男雙四強賽遭遇男雙世界排名第3名的南韓強敵張禹珍／林鍾勳，最終以11：13、11：6、11：13、5：11敗下陣來，以並列銅牌作收。

目前男單世界排名第8名的林昀儒與18名的莊智淵，這次WTT新加坡大滿貫賽首度搭檔出擊男雙賽事，為9月份將登場的杭州亞運做準備，並且一路過關斬將挺進到4強賽。

不過今天碰上男雙世界排名第3名的南韓組合張禹珍／林鍾勳，首次合拍的莊智淵／林昀儒開賽後展現不錯的狀態，雖然在首局與對手的一路拉鋸後先被以13：11拿下一局，不過第二局隨即展開反撲，以11：6扳平。

第三局南韓組合在局中一輪猛攻，取得6：3領先後，莊智淵／林昀儒隨後卻是連搶5分逆轉，但雙方隨後又一路打到10：10，關鍵時刻林昀儒的反手拍掛網後，讓南韓組合以13：11搶先聽牌。

第四局南韓組合開賽後就發起猛攻，並且一度以7：3領先，儘管莊智淵／林昀儒也展現韌性先追2分，但接下來卻被對手壓制，以5：11敗下陣來，首次合拍以銅牌作收。

林昀儒 莊智淵 桌球

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