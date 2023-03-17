自由車／96聯賽接棒環台賽 誓言打造國內絕佳競賽氛圍

環台賽甫完美落幕，全台最高級別的積分聯賽96自由車聯賽將於本周末接續開幕，今年擴大舉辦設有7站，維持聯賽積分制、榮譽領騎衫和百萬獎金的傳統，並新增團體冠軍盃，替國內自由車壇打造優質舞台。

96聯賽安全與優質的賽事除在國內廣受好評，今年超過300位菁英選手投入，已受到國際關注，是國際選手指名參與賽事之一，連二屆的冠名贊助冠軍橘衫的義大利Fulcrum普力瑪泰克有限公司也以行動再次支持96聯賽。

在自行車賽事裡，象徵征服巔峰的紅色登山王圓點衫，今年則首次由Mercedes-Benz冠名贊助，同時台灣本土GPS碼錶品牌Bryton群利科技，也繼續冠名贊助衝刺藍衫，上屆大贏家Bryton車隊也會傾巢而出，盼能完成二連霸。

主辦單位96自転車董事長楊倩玉表示，「從台灣向下紮根到國際關注與支持，我們用最短時間，完成這個不可能的里程碑，感謝所有贊助商夥伴們和我們一起攜手前進，聯手國際品牌一起推動台灣自由車競技活動。」

首屆96自由車聯賽，Bryton車隊一口氣包辦男子組冠軍、登山王和衝刺王等三件領騎衫，連女子組后冠也被Bryton車隊邱聖芯拿下，今年再添陳建良和洪坤弘兩名即戰力車手，仍是96聯賽的最強勢力。

環台賽國手、Bryton車隊隊長盧紹軒說：「96聯賽的誕生，對於國內車手有很大的助益，高強度的賽事，讓選手增加可貴的實戰經驗，也是我去年能在國家隊表現更上層樓的主因，也希望本屆有更多年輕車手能參與，一起提升國內車壇的實力。」

除了國內選手外，日本沖繩名將中鶴友樹也指定參加96聯賽ELITE組，他過去曾參加五屆Tour de Okinawa，最佳紀錄曾拿下單站第4，也在2019年奪下北海道UCI二世古經典自行車賽第二名，戰功彪炳，他也期待來台與國內好手一較高下，目標是爭奪藍衫及橘衫。

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