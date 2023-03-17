全英公開賽／小戴凌晨2點對決何冰嬌 男單頻爆冷連球王都落馬

羽壇歷史最悠久的全英公開賽進入8強階段，戴資穎成為我國最後希望。相較女單種子球員只有依瑟儂（Ratchanok Intanon），男單爆冷頻傳，連丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）都意外出局，讓男單8強呈現難以預測的局面。

女單8強今晚開戰，上半區將由日本頭號種子山口茜對決中國6號種子王祉怡。中國4號種子陳雨菲則要面對唯一非種子的印尼好手東宗（Gregoria Mariska Tungjung）。

戴資穎將在明天凌晨2點對決中國何冰嬌，西班牙瑪琳（Carolina Marin）將交手南韓安洗瑩。

戴資穎。 （圖：Badminton Photo提供／資料照）

安賽龍昨天意外以15：21、21：9、21：23敗給馬來西亞好手黃智勇，止步16強，他受訪時眼眶泛淚，語帶哽咽的表示，「我已經盡全力，所以很失望。」

「我要恭喜黃智勇，他打了一場漂亮的比賽，配得上這場勝利。這是很特別的賽事，所以失敗會讓人很難受。」安賽龍說。

除了安賽龍外，印尼2號種子克里斯提（Jonatan Christie）、我國5號種子周天成，以及新加坡8號種子駱建佑，早在首輪就出局，泰國第6種子昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）和安賽龍一樣16強落馬。

日本7號種子奈良岡功大將和馬來西亞4號種子李梓嘉於今晚8點正面交鋒，印尼第3種子金廷（Anthony SinisukaGinting）將碰上丹麥好手安東森（Anders Antonsen），馬來西亞黃智勇對決中國李詩灃，石宇奇和翁泓陽則將上演中國內戰。

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